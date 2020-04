Coronavirus : les dermatologues alertent sur de possibles symptômes cutanés

Fait nouveau : des lésions cutanées pourraient apparaître en cas d'infection au covid-19, alerte le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV) dans un communiqué. “Un groupe WhatsApp de plus de 400 dermatologues (libéraux et hospitalo-universitaires), organisé par le SNDV, a mis en évidence des lésions cutanées, associées ou non à des signes de Covid”, explique le SNDV. Poussées d'urticaire, gelures et rougeurs pourraient donc apparaître en cas de contamination.

Rougeurs, gonflements et douleurs

“Nous avons découvert un phénomène assez particulier chez certains patients qui présentent des acrosyndromes, c'est-à-dire un aspect de gelures au niveau des extrémités, ce sont des rougeurs au niveau des doigts, des gonflements, des douleurs passagères qui correspondent à ce qu'on peut ressentir aux sports d'hiver lorsqu'il fait froid et en fait, ce signe-là passe souvent assez inaperçu”, explique Luc Sulimovic, président du Syndicat national des dermatologues.

Le SNDV évoque aussi “l'apparition subite de rougeurs persistantes, parfois douloureuses, et des lésions d’urticaire passagères”. Les dermatologues souhaitent alerter la population et les personnels soignants afin de tenir compte de ces lésions dans le dépistage du covid-19. “Ces patients (sont) potentiellement contagieux (sans forcément de signes de difficultés respiratoires)”, précisent-ils.

Un rapport avec les troubles de coagulation ?

Depuis le début de l'épidémie, ce virus ne cesse de nous surprendre. Alors que nous l'associons à une toux persistante, de la fièvre, une intense fatigue et des difficultés respiratoires, nous savons désormais que les vertiges, les courbatures, ainsi que la perte d'odorat et de goût sont également des symptômes. De même, semblerait-il, que des lésions cutanées potentiellement douloureuses.

“Deux articles chinois et Taiwanais font état d’urticaire et d’acro-ischémie. Et en Italie, un autre papier, parle d’éruptions généralisées et d’urticaire”, signale la professeure Beylot-Barry au Quotidien du médecin. Selon le professeur Jean-Michel Constantin, chef de service de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), interrogé par nos confrères, le lien entre ces engelures et l’état des patients est “cohérent avec les troubles de la coagulation que l’on rencontre dans le Covid.”