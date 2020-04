À 93 ans, il guérit du coronavirus et reçoit une haie d’honneur

L'ESSENTIEL Le patient avait passé plusieurs jours en soins intensifs

Deux centenaires sont déjà sortis guéris de Covid-19

Alors que la pandémie de coronavirus fait des dégâts à travers le monde, des bonnes histoires permettent de garder espoir. Ce fut le cas en Espagne, à l'hôpital Fundació Sant, à Lleida (Catalogne), où mardi 31 mars un patient de 93 ans a guéri d’une infection au Covid-19. Après avoir passé plusieurs jours en soins intensifs, l’homme, dont le nom n’a pas filtré, a fini par se remettre de la maladie.

Une haie d’honneur

À l’hôpital catalan, le personnel soignant a fait une haie d’honneur au patient à sa sortie. La guérison de ce patient représente un signe d’espoir pour des milliers de malades à travers le pays et a largement circulé sur les réseaux sociaux espagnols. Plus de 22 000 patients ont déjà guéri de cette maladie en Espagne. Ce patient n’est pas le premier d’un âge avancé à surmonter le Covid-19, deux centenaires ont déjà réussi eux aussi à vaincre le virus.

Primera alta de l’hospital d’un pacient de #COVID19. Amb 93 anys malaltia superada!! #EnsEnSortirem Gràcies per quedar-vos a casa!! pic.twitter.com/cnTDASg84H — Fundació St Hospital (@fshseu) March 31, 2020

En Espagne, le Covid-19 a engendré plus de 10 000 décès, ce qui en fait officiellement le deuxième le plus touché par la pandémie derrière l'Italie qui compte plus de 13 000 morts. Le seuil des 100 000 cas positifs au Covid-19 a été dépassé.