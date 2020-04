Covid-19 : les personnalités victimes de l’épidémie

Il n’y a pas de vie plus importante qu’une autre et les personnalités publiques, auxquelles chacun de nous a pu à un moment ou un autre s’identifier, font partie des malheureuses victimes du Covid-19. Avec 41 072 décès officiellement déclarés dans 186 pays, dont 3 523 morts en France selon les derniers chiffres datant du mardi 31 mars à 19h, la pandémie de coronavirus fait des ravages dans le monde entier.

Pape Diouf, Manu Dibango et Patrick Devedjian

Ce mardi 31 mars, une nouvelle personnalité est venue s’ajouter à la liste des victimes connues du Covid-19. Dans la soirée du 31 mars, c’est Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille et grande personnalité du football français et africain qui a succombé au Covid-19 à 68 ans. C’est à Dakar, au Sénégal, où il résidait, qu’il est décédé alors qu’il allait rejoindre la France pour se faire hospitaliser. Le monde du football a vite réagi pour présenter leurs condoléances à la famille et rendre hommage à celui qui a marqué le foot français et africain.

Avant lui, ce sont Manu Dibango, de son vrai nom Emmanuel N'Djoké Dibango, et Patrick Devedjian qui se sont éteints à cause d’une infection au Covid-19. Le saxophoniste et légende de l’afro-jazz est décédé le 24 mars, à 86 ans, et est la première personnalité publique en France à mourir du Covid-19. Patrick Devedjian, ancien ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, s’est éteint dans la nuit du 28 au 29 mars, à 75 ans. Il présidait depuis 2007 le conseil général des Hauts-de-Seine et était placé en observation mercredi dans un hôpital du département avant de succomber à la maladie.

Des personnalités politiques et de la culture

Dans le rang des politiques, d’autres décès liés au coronavirus sont à déplorer. Jacques Oudin, sénateur de droit pendant près de 20 ans entre 1986 et 2004 est mort samedi 21 mars 2020 à l'âge de 80 ans. De l’autre côté de l’échiquier politique, Lucien Sève, figure du Parti communiste français (PCF) dans les années 60 est décédé lundi 23 mars à l'âge de 93 ans, a annoncé mardi la fédération des Bouches-du-Rhône du parti.

Parmi les autres personnalités qui sont mortes du coronavirus, se trouvent plusieurs figures du monde de la culture. L’acteur américain Mark Blum, qui a joué dans Crocodile Dundee en 1986 et plus récemment dans la série Netflix You, Maria Teresa de Bourbon-Parme, cousine éloignée du roi Felipe VI d’Espagne, ou Aurlus Mabélé, figure du soukouss (version moderne de la rumba congolaise), ont succombé au virus.