Confinement : La Poste propose de vous livrer vos médicaments en moins de deux heures pour un euro

L'ESSENTIEL La Poste s'est associée avec un réseau de pharmacies pour assurer une livraison rapide de médicaments

Un coursier vient prendre ordonnance et carte Vitale et rapporte les médicaments chez les particuliers

“Aprium Express”. Tel est le nom du nouveau service de La Poste. A Paris, Lille, Le Havre et Toulouse, ce dernier propose de vous livrer un médicament qui vous aura été prescrit, sous deux heures et pour seulement un euro. Le dispositif, gratuit si vous êtes soignant, a été créé en partenariat avec Aprium Pharmacie, un réseau réunissant près de 400 officines françaises et la start-up parisienne Stuart, spécialiste en livraisons.

Alors que les Français sont actuellement confinés pour au moins deux semaines encore, ce service s’adresse “aux personnes les plus fragiles, comme celles qui sont atteintes de maladies chroniques, qui sont parmi les plus à risques face au Covid-19, afin de leur fournir les traitements ou de médicaments tout en limitant leurs déplacements”, indique Aprium dans un communiqué.

Cependant, tout le monde peut bien sûr profiter de ce service. Il suffit de se connecter au site Internet du réseau Aprium Pharmacie et de renseigner son adresse. Le groupe affiche alors une liste d’établissements à proximité puis le patient choisit son créneau de livraison. Il peut télécharger son ordonnance en ligne en toute sécurité (le service est hébergé par Docaposte, qui figure parmi les hébergeurs de données de santé certifiés).

Un sac discret et sécurisé

Puis, “confiez votre ordonnance et votre carte Vitale dans une enveloppe fermée à un coursier Stuart (Groupe La Poste) qui la déposera à votre pharmacie habituelle”, explique Atrium sur son site. Au cas où celle-ci ne dispose pas du médicament souhaité, le pharmacien “vous proposera alors un nouveau créneau de livraison à votre convenance pour vous livrer votre médicament”, est-il précisé.

S’il a ce qu’il faut, “votre pharmacien préparera votre commande et la mettra dans un sac sécurisé et discret. Vous pourrez suivre en temps réel le coursier Stuart avec votre sac. Vous pouvez aussi ajouter directement en ligne des produits de parapharmacie à votre commande, ils se trouveront dans le sac sécurisé et discret contenant vos médicaments sur ordonnance”, est-il écrit. “Le coursier n’est qu’un intermédiaire. Seuls le pharmacien et le patient ont accès à ces informations”, assure Guillaume Bosc, directeur des expérimentations santé de La Poste, à Capital.

Le groupe a racheté Stuart en 2017. L’année suivante, il a lancé la livraison à domicile de médicaments pour des maladies chroniques tells que le diabète. Il poursuit donc aujourd’hui la diversification de son offre avec “Aprium Express”, effectif depuis le mois de janvier.

Pour l’heure, l’affaire fonctionne plutôt bien puisque “rien qu’à Paris, déjà 200 livraisons ont été effectuées”, d’après Guillaume Bosc. Le dispositif devrait donc être bientôt étendu aux 310 établissements du réseau Aprium Pharmacie répartis partout en France.