Confinement : d'où vient cette peur de manquer de papier toilette ?

Vous avez probablement aperçu ces images, diffusées en masse sur les réseaux sociaux. Quelques jours après le début de la période de confinement, appliqué en France depuis le 17 mars, des individus se sont rués dans les supermarchés et n’ont pas hésité à en venir aux mains avec d’autres clients. L'objet de cette frénésie pour le moins surprenante ? Des rouleaux de papier toilette…

D’où vient cette peur de manquer de cet objet en particulier ? Sollicités parle site World Economic Forum, des chercheurs australiens donnent leur avis sur ce phénomène inhabituel, qui dépasse largement les frontières de l’Hexagone. D'après le chercheur en santé publique et en travail social Niki Edwards, de la Queensland University of Technology (Australie), cette attitude pourrait traduire une volonté de garder le contrôle, pour pallier une situation qui nous dépasse.

“Le papier toilette symbolise le contrôle. Nous l'utilisons pour ‘ranger’ et ‘nettoyer’. Il s'agit d'une fonction corporelle quelque peu taboue. Lorsque les gens entendent parler du coronavirus, ils ont peur de perdre le contrôle, et le papier hygiénique est un moyen de garder le contrôle sur l'hygiène et la propreté”, analyse ce dernier.

Pour Brian Cook, de l'université de Melbourne, on peut également penser à une volonté de faire le plein de papier toilette au cas où les mouchoirs viendraient à manquer, sachant que l'écoulement nasal fait partie de l'un des symptômes du Covid-19 les plus fréquemment cités.

Impression exacerbée de pénurie ?

D’autres théories pourraient également expliquer cette obsession marquée pour le papier hygiénique. Le chercheur David Savage, de l'université de New Castle, évoque par exemple un souci d'organisation : “Je n'en suis pas certain, mais je soupçonne que la plupart des gens n'achètent du papier toilette que lorsqu'ils sont à court, ce qui peut poser problème si vous devez rester isolé pendant deux semaines.”

Alex Russell, professeur à l'école de santé, de médecine et de sciences appliquées, de l'université du Queensland central rappelle pour sa part que le papier toilette n'est pas le seul article de supermarché qui fait l'objet d'une pénurie, les flacons de gels hydroalcooliques étant par exemple difficiles à trouver en temps d'épidémie. Toutefois, selon le chercheur, le fait que les rouleaux de papier soient volumineux fait davantage remarquer leur absence en rayon.

Enfin, conclut-il, une raison supplémentaire et purement pratique pourrait expliquer cette tendance à faire des réserves importantes de papier hygiénique : “Si le supermarché n'a plus d'un ingrédient particulier pour le dîner, vous pouvez simplement acheter autre chose, ou un dîner complètement différent. Mais s'il n'y a pas de rouleau de papier toilette, c'est assez frustrant pour tout le monde. Bien sûr, il reste les mouchoirs ou les serviettes en papier, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas ?”