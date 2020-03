Podcast : “Notre seule chance est que nous ayons un traitement efficace”

L'actualité scientifique, avec le Dr Jean-Paul Marre:

- Le "système de Boussignac", une technique de ventilation non invasive qui pourrait soulager les services de réanimation avec une économie de respirateurs et de personnel.

- Le virus SARS-CoV-2 disparaîtra-t-il avec le printemps ? On a pensé que ce virus pouvait être sensible à une hausse des températures. Mais sa propagation dans des régions chaudes montre que l'arrivée des beaux jours ne réglera pas à elle seule l'épidémie.

L'actualité du jour, avec Thierry Borsa :

- Le professeur Didier Raoult, un personnage hors-norme au coeur du débat sur la prise en charge de Covid-19

Les invités du jour :

- Les professeurs Jean-Luc Harousseau et Jean-François Bergmann s'opposent sur la chloroquine :

Le premier, ancien président de la HAS, favorable au recours à la chloroquine à l'hôpital appelle presque à la désobéissance de prescription et cautionne la démarche du Professeur Didier Raoult.

Le second reste partisan d'une médecine basée sur des preuves scientifiques validées par des essais en bonne et due forme.

- Le professeur Bruno Falissard qui a participé à la rédaction des conseils aux parents pour s'occuper des enfants pendant la période de confinement et qui préconise: informer et expliquer, rassurer, rappeler l’importance des autres, organiser et rythmer la vie quotidienne, maintenir des repères et des exigences, user des écrans avec modération et bannir l’exposition aux actualités anxiogènes.