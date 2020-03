"Je pense que je suis infecté"

Combien y a-t-il de contaminés réels en France ? Impossible de savoir précisément, car nous n’avons pas la capacité de faire passer des tests à tout le monde. Le chiffre officiel, à l’instant T, fait état de 12 612 cas recensés et 450 morts. Rémi Corne, 27 ans et étudiant en informatique, n’a pas subi le test. Pourtant, il est comme beaucoup d’autres, et présente des symptômes qui lui font croire qu’il est lui aussi porteur du Covid-19.

Qu’est-ce qui vous laisse penser que vous pourriez être infecté ?

J’avais de la fièvre, je toussais un peu et j’avais un peu mal aux poumons. Ça fait pas mal de symptômes donc je me suis dit que ça peut être une infection au coronavirus. Comme je suis confiné avec mes parents, j’ai appelé un médecin pour avoir une ordonnance me permettant d’avoir des masques et gants pour éviter de les contaminer. Ils m’ont d’appeler le 15 mais j’ai essayé plusieurs fois, sans succès. Je suis allé à la pharmacie et ils étaient en rupture de stock, idem pour les gels hydroalcooliques.

Avez-vous peur de l’infection au Covid-19 ?

Je n’ai pas eu peur pour moi mais pour ma grand-mère. J’étais avec elle il y a quelques jours et c’est là-bas que je suis tombé malade. Je n’étais pas serein pour elle. Pour moi, c’était un peu désagréable mais sans être grave. Pour le moment, ma grand-mère va bien mais je serai pleinement rassuré dans quelques jours.

Comment faites-vous chez vous pour éviter au maximum de contaminer vos proches ?

Je les évite au maximum. Je porte toujours des gants que je désinfecte régulièrement. J’ai également un masque. J’évite de toucher les mêmes objets que mes parents et on ne fait pas la cuisine ensemble. J’ai également mes propres toilettes.

