Covid-19 : le virus peut contaminer la maison

Le nouveau coronavirus inquiète. Des centaines de scientifiques sont mobilisés à travers le monde, ils cherchent à mieux comprendre le virus pour lutter efficacement contre. Sur le site spécialisé JAMA, des chercheurs de Singapour publient une étude sur la survie du virus dans l’environnement. Ils ont constaté que les chambres des personnes malades restent contaminées par le Covid-19 lorsqu'elles ne sont pas nettoyées.

Des traces du virus demeurent

L’étude est partie d’un constat : dans les hôpitaux chinois, le virus s’est propagé. Entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février, ils ont scruté les chambres de trois patients placés en confinement. L’une d’elles a été testée avant le nettoyage, contrairement aux deux autres. Sur les 15 surfaces analysées dans cette pièce, 13 étaient contaminées par le Covid-19 dont le sol, la fenêtre, le lit et une chaise. Des traces du virus ont été retrouvées sur la cuvette des toilettes et dans le lavabo.

Le nettoyage est efficace

En revanche, aucune trace du virus n’a été trouvée dans les deux chambres nettoyées, alors que les patients y résidant présentaient des symptômes plus graves. Cela prouve que les mesures de désinfection sont efficaces pour faire disparaître le virus. Les deux chambres avaient été nettoyées deux fois avec des produits désinfectants.

Combien de temps peut-il survivre ?

Pour l’instant, la communauté scientifique peine à déterminer avec certitude la durée de vie du virus à l’air libre. Il est impossible de savoir combien de temps un meuble ou la barre du métro peuvent rester contaminés. Il est primordial de bien nettoyer les pièces fréquentées par des personnes atteintes et de se laver régulièrement les mains. Selon le docteur Charles Chiu, professeur de maladies infectieuses à l’université de Californie (Etats-Unis), interrogé sur CNN, le coronavirus peut être “détruit efficacement en utilisant des produits contenant entre 62 et 71 % d’éthanol, 0,5 % de peroxyde d’hydrogène ou 0,1 % d’hypochlorite de sodium pendant une minute”. Ces composés chimiques sont présents dans les produits d’entretien utilisés pour la désinfection.

En France, plus de 400 personnes ont été contaminées par le Covid-19 depuis le mois de janvier. Dans le monde, plus de 100 000 cas ont été comptabilisés.

#Coronavirus #COVID19 | Pour se protéger et protéger les autres :

???? Se laver régulièrement les mains

???? Tousser dans son coude

???? Utiliser un mouchoir à usage unique

???? Malade : portez un masque jetable



☎ Des questions ? 0 800 130 000 (appel gratuit)

???? https://t.co/0I8koxOdgq pic.twitter.com/AZLRKz3ccW — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) February 29, 2020