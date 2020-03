Allergie aux pollens : 11 départements du Sud-Est en alerte rouge

La douceur des températures hivernales a favorisé une pollinisation précoce. Neuf départements sont déjà en vigilance rouge, selon le dernier bulletin du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) daté de ce jour. Le risque allergique aux pollens de cyprès est donc très élevé dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhones, le Vaucluse, le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, le Tarn, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La Corse elle, a été placée en vigilance orange aux pollens de cyprès.

Néanmoins, “dans le sud-ouest on retrouve essentiellement des pollens de cyprès et d’aulne avec un risque d’allergie pouvant atteindre le niveau moyen mais les premières graminées sont aussi en floraison avec un risque d’allergie qui sera au niveau très faible”, informe le RNSA. Le risque d'allergie sera faible à moyen pour les pollens de peuplier et de frêne qui sont en augmentation sur tout le territoire et étant en fin de pollinisation, les noisetiers ont un risque d’allergie plus faible.

La prévalence de l'allergie en hausse

Depuis plus de 20 ans, les allergies respiratoires sont en plein boom dans les pays industrialisés. Si les pollens contribuent au développement de la végétation et donc à la régénération de notre oxygène, ils ont des répercussions considérables sur la qualité de vie de nombreuses personnes.

Selon l'Inserm, la prévalence de l'asthme en France est aujourd'hui de à 7 à 10%, celle de la rhinite et de la conjonctivite allergique autour de 15 à 20%. Bien que la rhinite allergique soit bénigne, elle pose un vrai problème de santé publique. Dans les formes sévères, elle peut même devenir un handicap, occasionner des troubles du sommeil, une irritabilité, ou engendrer des absences scolaires ou un arrêt de travail.

Mieux comprendre l'allergie

Pourquoi certaines personnes sont-elles allergiques ? “Notre système immunitaire est spécialisé dans la reconnaissance des corps étrangers comme les parasites, les bactéries ou encore les virus”, explique l'Inserm. Quand l’un d’eux pénètre l’organisme, il produit des molécules chargées de traquer l’intrus et de le détruire. “L'allergie est justement un dérèglement du système immunitaire qui correspond à une perte de tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives”, que l'on appelle les allergènes. Les personnes allergiques le sont donc à cause d'une défaillance de leur système immunitaire.

Plus précisément, “les maladies allergiques peuvent être dues aux anticorps et/ou aux lymphocytes T, des cellules spécialisées du système immunitaire”. C'est par exemple le cas pour l’eczéma et l’asthme chronique. Les lymphocytes T “infiltrent la peau et les bronches où elles sont activées par des allergènes eux-mêmes capables d’y pénétrer”.

Toutefois, la majorité des allergies sont causées par des anticorps présents dans notre organisme, les immunoglobulines de type E (IgE). Leur fonction normale est de lutter contre les parasites. Chez les personnes allergiques, les niveaux d'IgE sont plus élevés. Lors de leur premier contact avec un allergène, des IgE spécifiques à l'allergène (pollen, protéines alimentaires, acariens…) sont produits. Le fait que ces IgE circulent librement “dans le sérum sanguin et sont aussi retrouvés associés à des cellules du système immunitaire particulièrement nombreuses dans la peau, les poumons et le tube digestif”, explique la localisation des symptômes allergiques.

Restez informé des risques polliniques

Pour vous tenir informé des alertes polliniques, vous pouvez télécharger l'application Alertes pollen, qui permet de configurer jusqu'à 5 pollens et 5 départements favoris. “Vous pouvez également choisir d'activer la géolocalisation qui permettra à l'application d'afficher automatiquement les informations de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez”, précise le RNSA. L'application Pollen est également disponible et “fournit une prévision de pollinisation personnalisée pour les trois jours à venir dans votre zone, prenant en compte vos informations issues du journal pollinique et calcule votre niveau personnel d'exposition.”