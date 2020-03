Michèle Torr donne des nouvelles de son fils qui souffre de sclérose en plaques

Michèle Torr, célèbre pour ses interprétations de “Emmène-moi danser”, “Je m’appelle Michèle”, “Une Petite française” ou “J’en appelle à la tendresse”, s’est confiée à Var Matin sur l’état de santé de son fils, Romain, qui se bat depuis treize ans contre une sclérose en plaques. Elle en a profité pour annoncé la tenue d’un concert événement, auquel elle participe tous les ans. “Grâce au formidable accueil des responsables du casino Partouche, je serai sur la scène à Hyères le 10 juillet prochain, précise-t-elle. Avec mes copains, nous allons chanter pour une bonne cause.”

Michèle Torr sur scène pour son fils et la maladie

Cela fait maintenant treize ans que la vie de la chanteuse a été bousculé, en même temps que la santé de son fils. Romain Vidal, producteur de spectacles, a été diagnostiqué en 2007 avec une sclérose en plaques à la suite d’une IRM. Désormais, il vit dans un fauteuil roulant. “Il ne lâche rien, souffle Michèle Torr. Il a créé et préside l’association Sclérose en plaques en pays d’Aix pour recueillir des fonds afin de faire avancer la recherche.”

Pour aider son fils et la recherche, Michèle Torr organise un concert aux côtés de ses amis Dave et Jeane Manson, notamment. Ce sera la 7e édition de l’évènement. “Je fais tout ce que je peux, chaque année, pour proposer ce concert événement entourée par mes copains qui donnent de la voix et de leur temps. Tant que je peux l’aider, je le fais. Je n’hésite pas à aller afficher et tracter”, annonce-t-elle.

Une levée de fonds pour la maladie

Le choix de la ville de Hyères ne s’est pas fait au hasard. “C’est ici, à Hyères et plus précisément à Pomponiana que mon fils vient passer entre 3 et 4 semaines au printemps, précise Michèle Torr. Cela lui fait un bien fou et depuis toutes ces années, il y retrouve ses amis. Romain conserve un dynamisme et une volonté extraordinaire. Il ne s’apitoie pas sur son sort et il donne une sacrée leçon de vie aux autres!”

L’intégralité des fonds récoltés pendant le concert sera versés à l’association. “Il est important d’apporter une aide au quotidien aux malades afin qu’ils vivent mieux. Nous collaborons ainsi avec le réseau le Réseau PACASEP, qui a pour objectif d’optimiser la prise en charge spécifique de la sclérose en plaques en région PACA. L’association est présidée par le professeur Jean Pelletier, chef du service de neurologie du CHU de La Timone à Marseille, à qui nous avons déjà remis des dons.”