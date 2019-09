Sclérose en plaques : une application pour faciliter le diagnostic

La sclérose en plaques est une maladie qui frappe environ 2,1 millions de personnes dans le monde, perturbant leur vie ainsi que celle de leurs proches parents et amis. Une application développée par des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins peut aider les professionnels de santé non spécialisés dans cette affection d'évaluer les niveaux de dommages cognitifs chez les patients. Une étude pour évaluer la fiabilité de cette application a conclu qu’elle est non seulement précise, mais également plus rapide, réduisant ainsi le temps d’essai de 23 à 14 minutes.

Une étude sur 100 patients

Un échantillon de 100 participants a été choisi au centre de traitement de la sclérose en plaques de l'Université de Washington. Ces participants étaient âgés de 18 à 79 ans. Les patients, dont 74% de femmes, souffrent de SEP depuis 10 à 11 ans. Il y avait deux administrateurs de test, l'un évaluant des patients utilisant iCAMS et l'autre utilisant une évaluation standard sur papier. La comparaison des résultats des tests a révélé que les réponses étaient les mêmes dans 93% des cas. L'étude a également établi que l'application iCAMS était beaucoup plus rapide que le test sur papier.

Evaluations cognitives facilitées

Selon Meghan Beier, professeure adjointe de médecine physique et de réadaptation à la faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins et auteur principal du rapport d'étude, l'application iCAMS pourrait faciliter les évaluations cognitives de la sclérose en plaques en milieu clinique.

Meghan Beier souligne par ailleurs que les personnes atteintes de SEP sont confrontées à des problèmes de tâches mentales, de traitement et de conservation des informations. Un diagnostic précoce leur donne une meilleure chance de gérer les symptômes. En outre, le test sur tablette supprime la procédure fastidieuse de stockage des enregistrements papier et facilite le partage d'informations par voie électronique.

Un outil adapté au format de la tablette numérique

Les outils de test du papier utilisés actuellement prennent beaucoup de temps et sont trop techniques pour être utilisés par des personnes autres que des spécialistes. Selon une étude réalisée au Royaume-Uni, seuls 8% des spécialistes de la SEP utilisent des outils d'évaluation validés par cette dernière. Pour résoudre ce problème, Beier et son équipe ont adapté l'outil d'évaluation cognitive mondialement reconnu pour la SEP, appelé Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS), au format de tablette numérique.

Chaque patient est unique

La sclérose en plaques est une maladie neuro-inflammatoire qui affecte le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Cela entraîne des déséquilibres dans le contrôle musculaire, l'équilibre, la mémoire, la vision et d'autres fonctions physiques. Mais chaque patient atteint de SEP est unique et les symptômes varient considérablement.