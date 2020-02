Comment expliquer les réveils nocturnes toujours à la même heure ?

Se réveiller une ou plusieurs fois la nuit, souvent à la même heure, a des conséquences à court et long terme. Entre somnolence, sensation de fatigue, augmentation du stress et de l'agressivité, comprendre pourquoi on se réveille permet d'agir pour améliorer son sommeil.

Des micros réveils tout à fait normaux

Tout au long de la nuit, il est normal d'avoir plusieurs micros réveils, 5 à 7 en moyenne, entre chaque cycle du sommeil. Si ce genre de réveil est absolument normal et suivi d'un endormissement tellement rapide que l'on ne s'en souvient pas le lendemain matin, certains réveils fréquents à heure fixe peuvent au contraire perturber les cycles du sommeil.

Rechercher un problème sous-jacent

Se réveiller systématiquement la nuit à la même heure peut révéler certaines maladies comme un syndrome d'apnée du sommeil qui se caractérise par des apnées répétées. Pour d'autres personnes, une mauvaise hygiène de vie avec un repas difficile à digérer le soir, plusieurs heures passées sur les écrans, un manque d'activité physique ou des ruminations liées au stress peuvent être en cause.

Dans tous les cas, il n'est pas anodin de se réveiller pendant la nuit et une consultation auprès de son médecin est nécessaire pour rechercher ce qu'il se passe.

Que faire pour améliorer son sommeil ?

Il est possible d'agir pour éviter ce type de réveil systématique en établissant une routine de sommeil saine :

- Éviter tous les excitants, café, thé, vitamine C, soda…

- Ne pas faire de repas copieux le soir et éviter l’alcool au dîner.

- Réserver la chambre au sommeil et à l’activité sexuelle en évitant de regarder la télé au lit, de travailler ou de manger au lit.

- Éviter de pratiquer un sport ainsi que toutes activités très stimulantes après 19 heures.

- Favoriser par contre toutes activités relaxantes le soir : lecture, musique, télé.

- Dormir dans une chambre aérée, dont la température ambiante se situe entre 18 et 20 degrés.

- Arrêter tous les écrans une heure avant le coucher (TV, téléphone, tablette).

- Avoir un rituel du coucher (pyjama, lavage de dent...).

En savoir plus : https://reseau-morphee.fr/