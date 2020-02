Coronavirus Covid-19 : une “évolution positive” selon le président chinois

Il a été rebaptisé “Covid-19” par l'OMS et l'épidémie que ce coronavirus a déclenché en Chine connaîtrait depuis le mercredi 12 février “une évolution positive”, selon le président Xi Jinping. Selon la Commission nationale chinoise de la santé, le nombre de nouveaux cas de personnes contaminées (2015 le 12 février) serait en diminution par rapport aux jours précédents. Le 10 février, ce sont 3 062 nouveaux cas qui avaient été enregistrés et 2 478 le lendemain, mardi 11 février.

Face à cet optimisme du président chinois, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) continue, elle, de parler d'une “grave menace pour le reste du monde” en s'appuyant sur le cas d'un britannique contaminé à Singapour et qui a, à son retour en Europe, transmis le virus à 11 personnes, 5 en France, 5 au Royaume-Uni et 1 en Espagne pour considérer que rien de permet de dire si cette épidémie qui a déjà fait plus de 1 100 morts pourra être facilement maîtrisée.

Deux Français hospitalisés à Clermont-Ferrand

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes a par ailleurs annoncé le 12 février qu'un couple de Français de retour de Nouvelle-Zélande et ayant transité par un aéroport chinois avait été hospitalisé au CHU de Clermont-Ferrand. La femme présenterait des symptômes comparables à ceux constatés chez d'autres personnes contaminées par le virus Covid-19. Les ministres européens de la Santé doivent se réunir le 13 février pour réfléchir à de nouvelles mesures permettant de limiter la propagation du virus dans l'Union européenne.

Par ailleurs, cette épidémie continue d'avoir des conséquences sur l'économie mondiale. Une baisse de 19% des prévisions de croissance de la demande mondiale a ainsi été annoncée par l'organisation des pays producteurs de pétrole. Plusieurs manifestations sportives prévues en Chine comme les championnats du monde d'athlétisme en salle qui devaient se dérouler en Chine au mois de mars ou le grand prix automobile de Formule 1 de Shangaï qui devait se dérouler le 19 avril ont été reportés.