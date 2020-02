Cancer professionnel : le nombre de cas a triplé en 20 ans

En France, 1 940 cas de cancer ont été enregistrés en 2017 d’après l’Assurance maladie. Depuis 1998, ils ont été multiplié par 3,6. L’amiante est la principale cause de ces maladies professionnelles.

Les cancers professionnels sont la conséquence de l’exposition à un facteur cancérigène, comme un produit ou un procédé, dans le cadre du travail. Dans la plupart des cas, ils touchent les voies respiratoires. Le plus fréquent est le cancer de la plèvre, suivi par le cancer du poumon et les cancers ORL. D’après la Fondation pour la recherche sur le cancer, entre 4 et 8,5 % des cancers ont une origine professionnelle.

Une hausse des cas jugée logique

Selon David Khayat, cancérologue et fondateur de l’Institut national du cancer, interrogé par Yahoo Actualités, la hausse du nombre de cas en 20 ans n’est pas surprenante. “La contamination des ouvriers avec des métaux lourds et des substances toxiques et la contamination des agriculteurs avec des pesticides date des années 1950 à 1980. Après la guerre personne ne faisait attention à rien, souligne-t-il. C’est seulement après qu’on a commencé à faire des efforts en portant des masques. Comme il faut 20, 30 ou 40 ans pour faire un cancer, ils sortent seulement maintenant.”

Une quarantaine d’agents cancérigènes recensés

L’amiante est responsable de 80 % des cas de cancer professionnel entre 2016 et 2017. En dehors de ce matériau, l’Assurance maladie recense une quarantaine d’agents responsables de cancers professionnels : les poussières de bois, le benzène, le goudron, les asphaltes, etc. En 2010, 2,2 millions de salariés étaient exposés à au moins un facteur cancérigène dans le cadre de leur travail.

Les hommes sont plus concernés

Selon l’Institut national du cancer, les cancers professionnels représentent 4 % des cas chez l’homme, contre 0,5 % chez la femme. Cela peut s’expliquer par la nature des emplois occupés par les hommes, puisque 80 % des cas de cancers professionnels masculins concernent des ouvriers. Les secteurs d’emploi les plus touchés sont la métallurgie, le BTP, l’industrie du bois et la chimie.

En plus des cancers, l’Assurance maladie recense plus de 50 000 cas de maladie professionnelle entre 2013 et 2017. Il s’agit principalement de troubles musculo-squelettiques.