Quels sont les pays où l’on vit en meilleure santé ?

Les Français sont-ils en bonne santé ? D’après un classement de Bloomberg, nous pouvons faire mieux ! La France se situe en douzième position parmi les pays les plus sains, devancée par l’Espagne, l’Italie, l’Islande, le Japon ou encore la Suisse. Parmi tous les classements publiés régulièrement sur le niveau de santé dans différents pays du monde, la France est globalement en moyenne position.

Une position moyenne dans plusieurs classements

Chaque classement est le résultat de méthodes de calcul particulières. Bloomberg donne à 169 pays un score de santé et un score de pénalités. Dans la première catégorie, on trouve l’espérance de vie, la probabilité de survivre à différents moments de la vie ou encore la mortalité par maladie infectieuse. Dans la seconde, les analystes ont étudié la fréquence de certaines pathologies, comme l’hypertension artérielle ou le surpoids, la malnutrition ou encore la pollution. D’après les auteurs, les habitudes alimentaires des Espagnols et des Italiens contribuent à leur bonne position dans le classement. Dans ces pays, les habitants suivent traditionnellement le régime méditerranéen, pauvre en viande rouge et riche en végétaux, et réputé pour son rôle protecteur face aux maladies cardiovasculaires. Les résultats français indiquent un manque de prévention sur certains sujets et sur les droits et informations des patients.

Ces constats sont proches de ceux d’autres études, dont l’édition 2018 du Euro Health Consumer Index. Cet index a été publié pour la première fois en 2006, la France était alors en première position. Les analyses réalisées en 2018 la placent en onzième position. Plusieurs facteurs expliquent cette rétrogradation, les chercheurs pointent notamment le manque de prévention en matière d’alcoolisme.

Quel est l’état de santé des urbains en Europe ?

Récemment, le groupe anglais Treated, lié à l'industrie pharmaceutique, a publié un comparatif entre 46 capitales européennes. Les analystes ont pris en compte différentes variables dont la qualité de l’air, l’espérance de vie, la part de PIB par habitant consacrée aux dépenses de santé, le coût des fruits et légumes, le moyen de transport pour se rendre au travail, etc. Les résultats mettent Copenhague en première position, la capitale danoise est suivie par Vienne et Bern. Paris se situe au milieu du classement, en vingtième position. Les dernières places du classement sont occupées par Ankara, Rome, Bucarest, Moscou et Bakou.

En comparaison à ces pays et à d’autres mieux classés, Paris, et plus globalement la France, disposent toutefois d’atouts importants dont la bonne prise en charge des accidents vasculaires cérébraux et du cancer, l’accessibilité globale aux soins ou encore la disponibilité des médicaments. La population française semble être consciente de ces points forts. Une étude du cabinet Deloitte de 2019 indique que 81 % des Français s’estiment satisfaits de la qualité des soins dans le pays.