Une méthodologie discutée

Le classement est effectué grâce à un questionnaire, envoyé à 582 établissements publics et privés à but non lucratif, et à 573 autres à but commercial. « L'essentiel des questions porte sur les moyens matériels et humains dont disposent ces structures et qui garantissent un niveau plus ou moins élevé de sécurité et de qualité des soins en chirurgie, cardiologie, cancérologie et plusieurs autres spécialités médicales », explique l’hebdomadaire.

Ensuite, les journalistes ont obtenu les données de quelque 25 millions de dossiers médicaux anonymisés fournis par le Programme médicalisé des systèmes d’information, pour y « analyser finement les actes médicaux et chirurgicaux pratiqués dans chaque établissement ». Le magazine a également fait appel d’autres sources d’information, comme des associations, des fédérations ou des Sociétés savantes.

Après pondération de ces données, les hôpitaux ont reçu une note sur 20. Une note relative, car elle ne met pas en lumière le temps d’attente, les conditions de travail du personnel soignant ou les avis des patients. Mais le classement fournit une idée globale des soins et de la technicité accessibles dans les établissements notés.

Classement par spécialité

En plus des deux palmarès généraux des établissements, Le Point a également réalisé des classements spécifiques par spécialité, comme la chirurgie de l’œil, la pédiatrie, la prise en charge de l’obésité.

L’hôpital de Bordeaux, en tête du classement général, arrive par exemple en première position pour la prise en charge de l’épilepsie, la chirurgie du dos ou des artères, et en seconde pour le traitement de la leucémie pédiatrique, les cancers ORL, les urgences traumatologiques et de la main, ou encore les maladies infectieuses.