Du foie gras à la bûche en passant par le vin, à Noël, il n’est pas question de se priver… Quitte à le payer quelques jours après ! Les excès des fêtes de fin d’année peuvent coûter cher en termes de santé. Nombreux sont ceux qui souffrent d’une “crise de foie”, soit une forme d’indigestion, en lendemain de fête. Les principaux symptômes sont des nausées, des maux de tête voire des douleurs abdominales. Pour y échapper, il faut savoir gérer cette période chargée en calories.

Le jeûne : une mauvaise idée

Si vous pensez jeûner avant les fêtes de fin d’année, vous pouvez oublier cette idée. Votre foie risque de mal supporter un retour à l’alimentation aussi brutal. Il faut plutôt le préparer doucement aux excès à venir. Quelques jours avant ces repas copieux, il faut manger équilibré, éviter les aliments transformés, et pourquoi pas faire une cure de radis noir. Ce dernier stimule l’action de la bile, ce qui facilite l’évacuation des déchets.

Côté boisson, il est recommandé proscrire l’alcool et les sodas dans les jours qui précèdent et privilégier l’eau et les tisanes.

S’hydrater et bouger !

S’il est déjà trop tard pour anticiper vous pouvez toujours vous rattraper pendant les repas de fête avec quelques bonnes astuces. Il est important de manger lentement pour éviter de trop se “goinfrer” et de bien mâcher : ces deux actions vont faciliter le travail de l’estomac, déjà très sollicité. Dans le même temps, l’hydratation est primordiale pendant et après le repas. Pour éviter la “gueule de bois”, provoquée par l’effet déshydratant de l’alcool, boire un verre d’eau entre chaque verre d’alcool peut aider.

Dans les jours qui suivent, il est nécessaire d’alléger un peu son alimentation pour compenser les excès. Légumes vapeur, viande blanche et poisson sont recommandés.

Pourquoi ne pas prendre un peu d’avance sur les résolutions du 1er janvier ? Pendant les fêtes, faire une activité physique permet d’éliminer. En parallèle, si vous êtes en vacances, profitez-en pour bien dormir, au minimum 7 heures par nuit. Toutes ces astuces devraient vous permettre de passer les fêtes de fin d'année en toute sérénité !