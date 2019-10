Les technologies de l’énergie solaire pour cibler et tuer les cellules cancéreuses

Alors que l'énergie solaire a déjà démontré qu'elle pouvait s'avérer bénéfique pour les traitements contre le cancer, une nouvelle recherche le confirme. Les scientifiques à l'origine de cette étude publiée dans Scientific Reports ont en effet découvert une nouvelle façon de détecter et d'attaquer les cellules cancéreuses en utilisant une technologie traditionnellement réservée à l'énergie solaire.

Leurs recherches reposent sur le principe suivant : les molécules actives dans les cellules solaires pourraient également être utilisées pour cibler et tuer plus efficacement les cellules cancéreuses. Les colorants fluorescents actuellement utilisés à des fins thérapeutiques et diagnostiques appelées "théranostiques" sont limités par leur faible luminosité, leur cytotoxicité élevée, leur faible pénétration dans les tissus et leurs effets secondaires indésirables.

Amélioration de l'imagerie sur les tumeurs cancéreuses

"Pour surmonter ces obstacles, nous faisons la démonstration d'une plate-forme d'accord optoélectronique, qui permet un contrôle indépendant des propriétés optiques à partir des propriétés électroniques des sels organiques fluorescents", soulignent les chercheurs.

Grâce à cette méthode, les nanoparticules de sel organique ont été utilisées comme théranostic et testées sur des cellules souches humaines et sur des modèles murins atteints de cancer du sein, du poumon et de la peau. L'aspect coaxial des nanoparticules dans la zone non toxique a permis d'améliorer l'imagerie, tout en les poussant dans la zone activée par la lumière, ce qui a produit un traitement tumoral efficace, expliquent les chercheurs, scientifiques à l'université du Michigan aux États-Unis.