Sensation du toucher

Prothèse de main : une peau artificielle sensible à l'énergie solaire

Des ingénieurs britanniques ont développé une peau artificielle capable de restaurer le sens du toucher. Elle fonctionne avec des cellules photovoltaïques.

University of Glasgow

L’énergie solaire pourrait accélérer le développement des prothèses. Des chercheurs de l’université de Glasgow (Grande-Bretagne) ont mis au point une main robotisée recouverte d’une peau artificielle fonctionnant à l’énergie du soleil. Le plus de cette prothèse : elle restaure le sens du toucher aux personnes amputées, décrivent les ingénieurs dans Advanced Functional Materials.

Les ingénieurs britanniques ont fabriqué cette main bionique en graphène. Ce matériau est un produit miracle pour l’industrie électronique. En plus d’être extra flexible et 100 fois plus résistant que l’acier, ce composé de carbone est aussi un excellent conducteur d’électricité. Autrement dit, il est le matériau parfait pour les constructeurs de prothèse.

Les chercheurs de l’université de Glasgow ont exploité une autre propriété : sa transparence. En laissant passer la quasi-totalité des rayons du soleil, le graphène s’avère être un générateur de choix. Une technologie qu’ils ont réussi à intégrer dans leur peau artificielle. Un défi de taille et une première au monde.