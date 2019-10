Et si les bébés comprenaient le calcul?

Et si les bébés étaient bien plus intelligents que ce que l’on pensait ? D'après une étude parue le 24 octobre dans la revue Developmental Science, s’ils sont bien trop jeunes pour savoir compter et parler, les bébés savent déjà que les mots "un", "deux" ou "trois" sont associés à une quantité.

Pour en arriver à cette surprenante conclusion, Lisa Feigenson, spécialiste des sciences cognitives à Johns Hopkins (Maryland, Etats-Unis) et Jenny Wang, une ancienne étudiante de l’Université, ont suivi des enfants de 14 à 18 mois. Elles leur ont montré des petites voitures ou des figurines de chien puis les ont placées dans une boîte, soit en comptant chacun des jouets en disant "un, deux, trois, quatre chiens", soit en se contentant de les montrer en disant "celui-ci et celui-ci…".

Elles ont alors pu observer que sans un décompte clair, les bébés avaient du mal à de souvenir que la boîte contenait quatre jouets. En revanche, quand elles comptaient les jouets jusqu’au bout, les bébés restaient attentifs tout au long de l’expérience. "Ils ne se souvenaient pas du nombre exact de jouets mais étaient capables d'en faire une approximation", explique l’étude.

"Les bébés ont en fait une compréhension assez sophistiquée du monde"

"Quand nous avons compté les jouets pour les bébés avant de les cacher, les bébés se souvenaient beaucoup mieux du nombre de jouets qu'il y avait (…) En tant que chercheuse, ces résultats sont vraiment surprenants. Et nos résultats sont les premiers à montrer que les très jeunes enfants ont le sentiment que lorsque d'autres personnes comptent, c'est lié à la dimension approximative de la quantité dans le monde", précise Jenny Wang.

"Bien qu'ils soient à des années de comprendre la signification exacte des mots de nombres, les bébés sont déjà en train de reconnaître que le comptage est une affaire de nombres", renchérit Lisa Feigenson, auteure principale du papier. "Des recherches comme la nôtre montrent que les bébés ont en fait une compréhension assez sophistiquée du monde - ils essaient déjà de comprendre ce que disent les adultes autour d'eux, et cela inclut ce domaine du calcul et des nombres ".

Et de poursuivre : "Nous achetons des livres de comptage pour les bébés et nous comptons à haute voix avec les tout-petits. Tout cela soulève la question : Les enfants ne savent vraiment pas ce que compter veut dire jusqu'à ce qu'ils soient à l'âge préscolaire ?"

Faire compter son enfant avant qu’il intègre l’école

Les chercheuses mènent actuellement plusieurs études de suivi afin de déterminer si les bébés anglophones réagissent au comptage dans une langue étrangère. Si oui, peut-être une pratique précoce du comptage permettrait à terme d’acquérir des compétences en calcul…

En 2012, une autre étude américaine menée sur des enfants un peu plus âgés avait déjà montré que ceux capables de compter des objets avant d'entrer l’école seraient avantagés quand il faudrait apprendre les premières notions de mathématiques. En suivant 3 000 enfants issus de milieux défavorisés, les chercheurs avaient découvert que ceux capables de compter jusqu’à 20 avant l’école étaient ceux qui avaient les meilleures notes en maths en première année de primaire.

Mais réciter les nombres ne suffit pas. L’enfant doit plutôt apprendre à compter un à un, selon cette étude. "Quand les enfants récitent, ils répètent essentiellement ce qui ressemble à une phrase apprise par cœur. Quand ils comptent, ils effectuent une activité nécessitant des habiletés cognitives et pour laquelle ils associent un objet et un nombre représentant une quantité", expliquaient les chercheurs.

Si vous avez un jeune enfant, vous savez ce qui vous reste à faire…