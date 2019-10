Grippe : les vaccins disponibles dès le 15 octobre en pharmacie

Dès demain, mardi 15 octobre, il sera possible de se faire vacciner contre la grippe saisonnière, annonce l’Assurance maladie sur son site Internet. Cette campagne de vaccination se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2020.

Alors que l’an dernier, l’épidémie a causé plus de 9 500 morts d’après les chiffres de Santé Publique France, la campagne de vaccination antigrippale qui débute cet automne s’enrichit de plusieurs nouveautés.

Les nouveautés de la campagne vaccinale 2019-2020

Le parcours vaccinal pour les personnes majeures éligibles à la vaccination est ainsi simplifié. Qu’elles aient déjà été ou non vaccinées, elles pourront dès demain retirer leur vaccin à la pharmacie sur présentation de leur bon de prise en charge et se faire vacciner par le professionnel de leur choix : médecin, sage-femme, infirmier ou pharmacien volontaire. La prescription préalable du médecin reste toutefois nécessaire pour les patients de moins de 18 ans.

Autre nouveauté : il n’est désormais plus nécessaire prendre rendez-vous chez le médecin ou chez une infirmière pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière puisque le vaccin peut être administré dans les pharmacies. Après le succès de l’expérimentation menée en octobre 2017 dans deux régions par le ministère des Solidarités et de la Santé, ce dispositif avait déjà été étendu l’an dernier aux régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Occitanie. Son objectif : inciter les Français, et en particulier les personnes à risque, à se rendre dans une officine pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Pour qui la vaccination est-elle recommandée ?

La vaccination contre la grippe est particulièrement recommandée pour les personnes les plus à risque : les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les adultes et les enfants de plus de 6 mois souffrant de certaines maladies chroniques comme le diabète ou l’asthme, les personnes ayant le statut d’affection longue durée (ALD), les personnes porteuses du VIH ainsi que les personnes obèses et l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave. Ces personnes, pour qui la vaccination contre la grippe est fortement recommandée peuvent retirer leur vaccin en officine sur présentation d'un bon de l'Assurance maladie, sans rien débourser. La vaccination est également recommandée pour les professionnels de santé, en contact régulier avec les sujets à risque de grippe grave. Le vaccin est pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.

Quelle est la composition du vaccin ?

Selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le vaccin tétravalent comprendra les souches suivantes, qui circuleront potentiellement l’hiver prochain :

- Virus de type A / Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09 ;

- Virus de type A / Kansas/14/2017 (H3N2) ;

- Virus de type B /Colorado/06/2017 (lignée Victoria/2/87) ;

- Virus de type B /Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata/16/88).

Quels seront les vaccins disponibles ?

En France, trois vaccins seront disponibles dès demain :

- Influvac (trivalent) : pour les enfants à partir de 6 mois et les adultes ;

- VaxigripTetra (tétravalent) : pour les enfants à partir de 6 mois et les adultes ;

- Influvac Tetra (tétravalent) : pour les enfants à partir de 3 ans et les adultes.

À noter qu’une fois le vaccin administré, une quinzaine de jours est nécessaire avant que la protection contre la grippe soit effective.

