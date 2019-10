Des desserts et jouets pour bébés retirés de la vente

Attention à ce que vous donnez à manger à votre enfant. Deux lots de desserts pour bébés appartenant à la marque Bio Village Bébé de E. Leclerc présentent un défaut de stabilité et ont été rappelés des grandes surfaces, informait le magazine 60 millions de consommateurs le 8 octobre. Une bouillotte, un mobile d’éveil et de la peinture à doigts ont également été retirés de la vente. Si vous avez acheté l’un de ces produits, ne les consommez ou utilisez surtout pas et rapportez-les en magasin pour être remboursé.

Concernant les desserts rappelés, il s’agit de "Mon petit dessert semoule-vanille" (lot 205940, code-barres 3 564 707 152 419 01) et "Mon petit dessert chocolat" (lot est le 205939, code-barres 3 564 707 152 419 01). Le premier est consommable jusqu’au 04/08/2020 et le second jusqu’au 05/08/2020. Pour plus d’informations complémentaires, vous pouvez appeler le service client E. Leclerc au 0 800 24 36 36.

Risques de brûlures, d’intoxication ou d’étouffement

Pour ce qui est de la bouillotte, il s’agit d’un renne en peluche, de la marque Versa Home. L’objet a été rappelé car il présente un fort risque de brûlures en raison de son bouchon, qui peut s’ouvrir inopinément. Il a pour référence 100920080et pour code-barres84 20 32 74 12 003.

Le mobile d’éveil Rapex a lui aussi été retiré de la vente car ses pieds peuvent se détacher en petite parties, ce qui présente un risque d’étouffement pour les enfants et enfreint la norme européenne 71-1. Ce produit appartient au numéro de série POP-MFG012.

Enfin, la peinture à doigts de la marque Tapioca (référence CT02659 et numéro de lot A17171), conditionnée en six tubes, a été rappelée en raison d'un risque d’intoxication, à cause de la présence d’une substance cancérogène/mutagène, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).