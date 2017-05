Ces informations peuvent-elles affecter le niveau de confiance ?

Pr Jean-François Bergmann : Les retraits de lots sont quotidiens. On s’aperçoit sans arrêt qu’un lot de fabrication n’est pas totalement dans les clous. Ces clous sont très étroits et exigeants. On retire alors le lot. Si cela touche un médicament en princeps, personne n’y prête attention. Quand c’est un générique, tout le monde s’agite. Si on communique en disant qu’on retire le médicament générique, c’est délétère. Les gens extrapolent sur l’ensemble des génériques. Le vrai message, c’est qu’il n’y a pas plus d’effets indésirables, d’inefficacité, d’échecs par rapport au princeps.





Faut-il contrôler plus les fabricants de génériques ?

Pr Jean-François Bergmann : On peut se dire qu’une inspection sur une usine à un moment donné ne garantit pas sa qualité sur d’autres lots. Mais la bioéquivalence est faite pour d’autres médicaments. Si l’usine n’a pas changé radicalement d’organisation, il n’y a pas de raison qu’ils se dégradent. Faut-il faire plus de contrôles ? On peut le suggérer. Mais de fait, on n’a pas vu de scandale des génériques au niveau des contrôles effectués aujourd’hui. On a suspendu des lots, comme pour les princeps, on a fermé des usines, on a suspendu des bioéquivalences non démontrées, mais sans scandale. Aucun générique officiel sortant d’une usine officielle disposant d’une AMM n’a provoqué de scandale.