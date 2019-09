Troubles de l’anxiété : le stress modifie le fonctionnement cellulaire

Le stress peut augmenter le rythme cardiaque, perturber le sommeil ou nous faire perdre la voix. Peut-il pour autant modifier le fonctionnement de nos cellules ? Des chercheurs finlandais pensent que oui. Dans une étude, ils montrent comment le stress altère le fonctionnement énergétique des cellules et provoque des troubles de l’anxiété. Les résultats ont été publiés le 26 septembre dans la revue PLOS Genetics.

Une étude menée sur des souris

Le stress chronique peut parfois provoquer des troubles de l’anxiété ou des attaques de panique. Les chercheurs finlandais ont voulu comprendre pourquoi certaines personnes subissent ces conséquences du stress, alors que d’autres ne les vivront pas. Des souris leur ont permis de mener leur étude. Les animaux ont été exposés à des niveaux élevés de stress et ont développé des symptômes de l’anxiété, l’isolement social par exemple. Les scientifiques ont examiné leur activité cérébrale dans une zone liée à l’anxiété et au stress, en portant une attention particulière aux modifications de l’activité génétique et à la production de protéine. Chez les souris stressées, en comparaison à celles qui ne le sont pas, le fonctionnement des mitochondries est différent. Or ces dernières sont nécessaires au bon fonctionnement énergétique des cellules.

Des prises de sang sur des humains ont permis d’identifier les mêmes modifications cellulaires. "On sait peu de choses sur la manière dont le stress chronique affecte le métabolisme d’énergie cellulaire, souligne la directrice de l’étude Iiris Hovatta, ces mécanismes pourraient être la clé pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques dans les maladies liées au stress."

Des troubles répandus

D’après l’Assurance maladie, les troubles anxieux touchent deux fois plus les femmes que les hommes. Au total, entre 15 et 20% de la population serait concernée au moins une fois dans sa vie.