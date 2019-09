Si vous pratiquez une activité physique, votre coeur change de forme

Lorsque les astronautes sont dans l’espace, leur coeur change de forme. Cela augmente, par conséquent, les risques de maladies cardiovasculaires. Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, pratiquer une activité physique modifie également la forme du coeur. Chez les sportifs d’endurance, le coeur devient plus large, avec des ventricules plus allongés, lui permettant de pomper plus de sang et pour plus longtemps. Il n’y a donc pas que la silhouette qui change en faisant du sport.

Le coeur grandit ou rétrécit

Pour mener à bien cette expérience, les chercheurs ont recruté 160 adultes pratiquant des activités différentes: coureurs de longue distance, footballeurs américains, fermiers amérindiens (réputés pour leur capacité d’endurance hors normes) et adultes sédentaires. À titre de comparaison, 43 chimpanzés ont également rejoint l’étude.

Des différences ont été observées. Par exemple, le coeur était effectivement plus large chez les sportifs d’endurance. Mais chez ceux dont l’activité physique demande des efforts à haute intensité avec des intervalles, les vaisseaux sanguins étaient rétrécis. Conclusion: le coeur change de forme selon les besoins spécifiques de l’activité physique pratiquée.

Une forme adaptée pour vous faire vivre plus longtemps

Selon les auteurs de l’étude, la structure cardiaque des coureurs d’endurance permet de prévenir les problèmes de tension artérielle. Des soucis que rencontre une grande partie de la population. La sédentarité est l’un des facteurs de risques de ces problèmes, mais pas seulement. Le mode de vie, et surtout la consommation d’aliments ultra-transformés de façon excessive favorisent l’émergence de soucis de santé. Ainsi, pratiquer une activité d’endurance, couplée à une alimentation saine, pourrait constituer un véritable rempart à ces problèmes.