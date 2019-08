Cerveau : des ouistitis permettent de mieux comprendre la vision humaine

L’homme descend du singe et cet ancêtre a beaucoup à nous apprendre. Des chercheurs du Cold Spring Harbor Laboratory ont étudié les cerveaux de ouistitis afin d’approfondir leurs connaissances du mécanisme de vision chez l’homme.

In the quest for the whole-brain connectivity in marmosets, @partha_mitra & colleagues found that parts of the primate visual system may work differently than previously thought?????????? https://t.co/5hLyJFmv19