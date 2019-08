Risque de listériose : rappel de fromages Castérieu dans 6 départements

Alerte sanitaire. Dans un communiqué daté du vendredi 9 août, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation met en garde contre un risque possible de contamination à la bactérie Listeria.

Ce dernier concerne les fromages de la marque Castérieu, vendus entre le 1er mai et le 9 août par la Ferme du Castérieu en vente directe, ainsi que dans des magasins situés dans 6 départements : la Charent-Maritime, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Pyrénées Atlantiques, les Hautes-Pyrénées.

Face au risque possible de listériose, la Ferme du Castérieu a dû procéder au retrait de la vente et à un rappel de tous ses formages "au lait pasteurisé de vache", "mélange vache-brebis" et "brebis".

Les magasins ayant vendu les produits concernés "ont mis en place des affichettes au niveau des rayons afin d’en informer les consommateurs", explique le communiqué.

Un appel à la vigilance des consommateurs

Pour le moment, "quatre personnes atteintes de listériose, infectées par la même source de Listeria, ont été identifiées", précisent les autorités sanitaires, qui appellent à la vigilance des consommateurs.

Elles invitent les personnes ayant acheté les fromages de la marque Castérieu concernés à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente d’où ils proviennent.

La Listeria monocytogenes est une bactérie que l’on trouve notamment dans l’eau, le sol, les eaux usées, mais aussi les matières fécales humaines et animales, ainsi que dans les végétaux. Elle se développe sur les aliments mal conservés. Ce qui la rend particulièrement dangereuse est sa résistance au froid : elle survit sans mal dans les congélateurs et prolifère dans les réfrigérateurs.

Cette bactérie peut causer la listériose, une infection dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à 8 semaines et peut être potentiellement grave si elle se complique par une septicémie ou une infection du cerveau. Responsable de 200 décès en 2012 en Europe, la listériose est particulièrement à risque pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les bébés, les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Celles-ci doivent donc être "particulièrement attentives aux symptômes", précise le communiqué.

"Les personnes qui auraient consommé (des fromages Castérieu, ndlr) et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", poursuit le communiqué.