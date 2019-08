Troubles intestinaux : les médicaments à base d'argile potentiellement dangereux pour les petits

Méfiez vous du Smecta pour les enfants. Alors que les médicaments à base d’argile sont régulièrement utilisés pour soulager les troubles intestinaux, digestifs, ou les diarrhées, ils ne seraient pas sans risque pour les petits. "Les argiles à visée médicale sont extraites du sol. Par leurs propriétés adsorbantes, elles captent des impuretés du sol, dont le plomb", met en garde la revue médicale Prescrire.

Non seulement l’efficacité de ces remèdes n’a pas été "démontrée" mais en plus, d’après l’Agence française du médicament (ANSM), cette contamination au plomb exposerait les moins de 2 ans traités pendant 7 jours par disomectite (forme d'argile blanche utilisé sur ordonnance ou en automédication comme antidiarrhéique) à une plombémie atteignant plus de 50 microgrammes par litre, révèle le rapport. Or, "une telle plombémie est connue pour exposer à des troubles neurocomportementaux".

Puis, début 2019, l’ANSM a annoncé des modifications des informations officielles sur les médicaments à base d’argile, rappelle le communiqué. "L’ANSM a demandé aux laboratoires commercialisant des médicaments à base d’argile de s’assurer de l’absence de risque de passage de plomb dans le sang chez les patients traités, et plus particulièrement chez les enfants. En réponse, les laboratoires IPSEN ont fourni une étude clinique, dont les résultats indiquent qu’il n’existe pas de risque de passage de plomb dans le sang chez les adultes traités par Smecta® (diosmectite) pendant 5 semaines. Ce risque ne peut être exclu chez les enfants de moins de 2 ans. En conséquence, il est recommandé par mesure de précaution de ne plus administrer du Smecta® ou son générique Diosmectite Mylan aux enfants de moins de 2 ans", notait l’agence en février sur son site.

Les femmes enceintes également concernées par ces recommandations

Aussi, les spécialités Smecta° et Diosmectite Mylan° ne sont désormais plus autorisées chez les bébés de moins de 2 ans ou moins. Actapulgite° et Bedelix° ne sont quant à elles plus permises du tout pour les enfants. Et une contre-indication devrait bientôt être ajoutée pour les enfants pour Gastropax°.

Mais, outre les enfants, les médicaments à base d’argile ne sont pas recommandés chez les femmes enceintes ou qui allaitent, rappelle Prescire. "Étant donné l'intérêt très limité de ces médicaments, autant s'en passer quels que soient l'âge et la situation clinique", conclut le rapport.

En cas de gastro, il faut surtout prendre des mesures d'hygiène et alimentaires. Il est indispensable de se laver les mains régulièrement pendant au moins 15 secondes et d’éviter au maximum les contacts physiques avec les personnes non infectées. Au niveau de la nourriture, il est recommandé de manger des féculents féculents (riz bien cuit, pâtes blanches...), du poisson maigre cuit à l’eau, de la viande maigre grillée ou du jambon, des carottes cuites et des fromages à pate cuite. Si les symptômes persistent chez l’enfant de moins de deux ans, le traitement de référence est le soluté de réhydratation orale (SRO), rappelle l’ANSM. Il s’agit de sachets en poudre, disponible en pharmacie sans ordonnance, à verser dans un biberon d’eau.