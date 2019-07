Obésité : des fruits et légumes pour combattre la génétique

Les fruits et légumes sont décidément la réponse à tout. Dans une étude parue dans The American Journal of Clinical Nutrition, une équipe de chercheurs suggère qu’une consommation plus importante de fruits et légumes affaiblit le déterminisme génétique lié à l’obésité.

L’équipe a analysé l’évolution du poids et de l’indice de masse corporelle (IMC) de près de 13 000 personnes tous les cinq ans sur une période de vingt ans. Il a paru évident que les personnes présentant un risque le plus élevé de tomber dans l’obésité étaient aussi celles pour lesquelles le lien entre forte consommation de fruits et légumes et variation du poids et de l’IMC était le plus important.

Le diagnostic de l’obésité passe par le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC), méthode qui reste à ce jour le seul moyen simple pour estimer la masse grasse d’un individu. L’IMC correspond au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètres). Selon la classification de l’OMS, on parle de surpoids lorsque l’IMC est supérieur à 25 et d’obésité lorsqu’il dépasse 30.

Privilégier certains types de fruits

Autre conclusion de l’étude : la réduction du risque génétique est indépendante de la teneur en fibres ou de la teneur glycémique des fruits et légumes consommés.

Cependant, certains fruits induisent des bénéfices plus importants. C’est le cas des baies, des agrumes et des légumes à feuilles vertes selon les résultats de l’étude.

L'obésité en France touche 15,8% des hommes et 15,6% des femmes. Plus globalement, 1 Français sur 2 est en surpoids, soit 56,8% des hommes et 40% des femmes.

Même si les facteurs de risque de l’obésité sont très nombreux et leur interaction complexe, une des vérités martelées depuis des dizaines d’années pour prévenir contre l’expansion de cette maladie est de manger de façon équilibrée et donc de consommer régulièrement des fruits et légumes.