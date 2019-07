Maladie de Lyme : aux Etats-Unis, les tiques ont-elles été utilisées comme arme biologique ?

Chaque année aux Etats-Unis, 300 000 à 437 000 nouveaux cas de maladie de Lyme sont détectés. Pour certains, le gouvernement a quelque chose à voir avec cette épidémie. Thèse complotiste ou scandale d’Etat ? Certains veulent découvrir la vérité.

Le 11 juillet dernier, la Chambre des représentants a approuvé l’amendement d’un élu du New Jersey, Chris Smith, qui souhaite savoir si les Etats-Unis ont expérimenté la maladie de Lyme comme arme biologique, avec les tiques et d’autres insectes, entre 1950 et 1975. "Quels étaient les paramètres du programme ? Qui l’a commandé ? Des tiques infectées ont-elles été libérées intentionnellement ou accidentellement et à quel endroit ?", s’est interrogé l’élu devant la Chambre des représentants.

Plusieurs livres parus à ce sujet

Cette théorie ne sort pas de nulle part. Chris Smith s’appuie notamment sur le livre de Kris Newby, "Bitten: The Secret History of Lyme Desease and Biological Weapons", publié au printemps. Dans ce livre l’auteur, un scientifique de l’université de Stanford, affirme donc que la maladie de Lyme provient d’une expérimentation militaire menée par les Etats-Unis qui a mal tourné.

Ce dernier s’appuie notamment sur des entretiens menés avec Willy Burgdorfer, le scientifique ayant identifié la maladie en 1982.Willy Burgdorfer dit avoir personnellement inoculé des maladies transmissibles à l’Homme à des insectes. Il assure également que des tiques infectées ont été accidentellement relâchées dans des zones résidentielles.

En 2004 un autre livre, intitulé "Laboratoire 257: la troublante histoire du laboratoire biologique gouvernemental secret de Plum Island" a été publié, dévoilant une thèse semblable.

Des Français pensent aussi qu’on leur cache des choses

En réalité, la maladie de Lyme n’est pas née aux Etats-Unis mais en Europe, où elle a été décrite dès le XIXème siècle. En France aussi certains pensent que les autorités sont responsables de la maladie. Or, l’augmentation de son incidence (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017) serait due aux conditions météorologiques plus favorables aux tiques et à la meilleure sensibilisation des professionnels de santé. En 2017, le docteur Christian Personne publiait un livre, "La vérité sur la maladie de Lyme".

Si la maladie de Lyme est aussi mystérieuse, c’est que le diagnostic est difficile à établir et repose essentiellement sur les symptômes: douleurs articulaires et musculaires, maux de tête ou encore troubles nerveux. Par conséquent certaines personnes pensent être malades alors que ce n’est pas le cas en réalité.