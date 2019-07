Sommeil : un bain chaud 1h30 avant d'aller au lit permettrait de mieux dormir

Glisser dans un bain chaud pour gagner les bras de Morphée : c’est la solution suggérée par des chercheurs de l’Université du Texas. Dans Sleep Medicine Reviews, ils montrent qu'un bain quelque temps avant l'heure de coucher permet de mieux dormir.

Une vaste étude de données

L’équipe de recherche a analysé 5 000 études grâce à un système appelé "revue systématique de protocoles". "La seule manière de savoir si le sommeil pouvait être amélioré était de combiner toutes les données recueillies dans le passé et de les regarder à travers un nouveau prisme", explique Shahab Haghayegh, auteur principal de cette recherche. Les scientifiques ont inclus différents critères comme la qualité ressentie de sommeil, le temps d’endormissement ou encore la durée totale de la nuit.

La température idéale du bain, pour qu’il permette un bon sommeil, serait comprise entre 40 et 43°C et il doit être pris entre 1 et 2 heures avant l’heure de coucher. Si ces deux critères sont respectés, les chercheurs estiment qu’une personne peut s’endormir environ 10 minutes plus tôt que d’habitude.

La température corporelle et le sommeil sont liés

L’étude ne s’est pas intéressée aux relations de cause à effet entre bain chaud et sommeil, car elles ont déjà été l’objet de beaucoup de travaux. La température du corps et le sommeil sont fortement liés. Par exemple, la température corporelle en fin d’après-midi ou début de soirée serait un peu plus élevée, en comparaison aux périodes de sommeil. À l’inverse, le matin, le corps se réchauffe, ce qui envoie au cerveau le signal qu’il faut se réveiller. Grâce à des bains ou des douches, il serait ainsi possible de "tromper" le cerveau. La solution n’est sûrement pas la plus écologique, mais son efficacité est prouvée !