Gastro-entérite : le seuil épidémique dépassé en France

Avec les beaux jours on s’attend à une incidence moindre de certaines maladies, dont la gastro-entérite. Et pourtant… D’après le bulletin hebdomadaire du réseau de surveillance sanitaire Sentinelles publié mercredi 17 juillet, le nombre des cas de gastro a dépassé le seuil épidémique en France au cours de la deuxième semaine de juillet.

"Le taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 93 cas pour 100 000 habitants, juste au-dessus du seuil épidémique fixé à 92 cas pour 100 000 habitants", est-il ainsi écrit.

Dans le détail, des pics ont été observés en Corse (155 cas pour 100 000 habitants), en Pays de la Loire (128 cas) et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (118 cas). En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de cas reste faible sauf dans le Pays Basque où le risque est plus élevé.

La situation devrait bientôt se stabiliser

Mais pas de panique, la situation devrait très bientôt se stabiliser. " Le taux d’incidence devrait se consolider sous le seuil épidémique une fois toutes les données disponibles ", écrit ainsi Sentinelles.

"Traditionnellement, l’épidémie se produit l’hiver, au moment des fêtes de fin d’année. Mais on observe de plus en plus des vagues de gastro-entérites à d’autres périodes de l’année, par exemple à la rentrée de septembre", commente Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France, au micro de BFMTV.

Pensez à vous laver les mains réguliérement

La transmission des virus, bactéries ou parasites responsables de la gastro-entérite a lieu lors d’un contact avec un malade, de l’eau souillée ou encore des objets sur lesquels se seraient déposés de fines particules se selles de personnes contaminées.

Aussi, pour éviter d’attraper cette maladie extrêmement contagieuse, soyez très rigoureux côté hygiène. Lavez-vous correctement les mains plusieurs fois par jour et après chaque passage aux toilettes. Pensez par ailleurs à vous hydrater régulièrement. Si vous commencez à souffrir de maux de ventre, de vomissements ou de diarrhées, rendez-vous immédiatement chez un médecin.