Gastro : les probiotiques ne servent à rien pour les tout-petits

Les probiotiques ne servent à rien chez les jeunes enfants atteints d’une gastro-entérite, selon deux études (voir ici et là) menées dans plusieurs hôpitaux américains et canadiens. Publiées dans le New England Journal of Medicine, elles ont analysé les parcours médicaux de plus de 1800 enfants qui se sont présentés aux urgences à cause d’une grippe intestinale, ou plus précisément d’une "gastro-entérite infectieuse aiguë". Les petits avaient entre 3 mois et 4 ans.

Aucune différence entre les deux traitements

Pour tester la capacité préventive, un premier groupe de patients s’est vu prescrire des probiotiques pendant cinq jours, tandis qu’un autre n’a reçu qu’un placebo. "Les participants ont reçu 5 jours de Lactobacillus rhamnosus GG ou un placebo correspondant", indiquent les chercheurs. Résultats : dans les jours qui ont suivi, aucune différence entre les deux traitements n’a été constatée par les chercheurs. La durée des vomissements, de la diarrhée, l'absentéisme à la crèche et la persistance de symptômes de gastro-entérite n’ont pas été réduits par la prise de probiotiques.



Concernant l’aide au rétablissement, les probiotiques n’ont pas non plus été efficaces. "Chez les enfants qui se sont présentés aux urgences pour une gastro-entérite, l'administration biquotidienne d'un probiotique combiné L. rhamnosus-L. helveticus n'a pas empêché le développement d'une gastro-entérite modérée à sévère dans les 14 jours suivant le recrutement", concluent les chercheurs. Les probiotiques n’en restent pas moins "efficaces pour traiter ou prévenir diverses formes de diarrhée aiguë et chronique", précise le médecin Thomas LaMont dans un éditorial.

Leur action chez les adultes a aussi été remise en cause

Découverts au siècle dernier, les probiotiques sont des micro-organismes vivants présents dans certaines boissons, céréales et produits laitiers. L’OMS les définit comme "des bactéries ou levures qui, ingérées en quantité suffisante, améliorent la santé de l’hôte en équilibrant la flore intestinale". Récemment, leur action chez les adultes a aussi été remise en cause.



Selon le réseau sentinelle, les cas de gastro-entérite sont en hausse. Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés dans les Hauts-de-France (251 cas pour 100 000 habitants), en Ile-de- France (242 cas) et dans les Pays de la Loire (218 cas)*. En France, le taux d'incidence des cas de gastro-entérite vus en consultation de médecine générale a été estimé à 154 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, soit encore en-dessous du seuil épidémique (158 cas pour 100 000 habitants), mais les professionnels de santé s’attendent à une hausse importante au cours des jours à venir.

Pourquoi se rendre aux urgences

La gastro-entérite aiguë est une inflammation de la muqueuse du tube digestif responsable de diarrhées, douleurs abdominales et vomissements. Une fièvre et des boutons peuvent aussi apparaître. Le principal danger réside dans la déshydratation, surtout chez les enfants et les personnes âgées, d'où la nécessité de consulter un médecin, ou, s'il n'est pas disponible, de se rendre aux urgences.