Psychologie : les surnoms dans un couple sont-ils bénéfiques ?

"Mon ange", "Mon cœur", "mon Amour" ou encore "mon roudoudou", aussi ridicule que peuvent paraître les surnoms affectueux, ils peuvent avoir un intérêt dans le couple et marquer l'attention et l'attachement.

L'utilité du surnom affectueux

Donner un surnom à son ou sa partenaire permet de lui montrer qu'il est spécial. Il s'agit d'une façon de se rapprocher de lui et de le baptiser de la façon que l'on choisit.

Le surnom a donc un rôle important car il personnalise la relation pour créer une complicité et une connivence. Plus doux, et en général plus ludique, il entretient le lien et l'affection.

"Mon cœur" est le surnom le plus fréquent

D'après un sondage plébiscité par la marque de chocolat Mon chéri, plus d'un tiers des Français appelle leur compagnon ou leur compagne "mon cœur". "Mon amour" arrive en seconde position, surtout chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Suivent ensuite "mon bébé", puis "mon chaton" et enfin "mon doudou".

Les surnoms faisant référence à des animaux comme "mon lapin", "mon poussin", ou "mon canard" sont moins fréquents.

Donner un surnom n'est pas anodin

Certains surnoms comme "mon bébé" ou "mon poussin" démontre un côté maternel de la relation. Les surnoms faisant appel à des noms de friandises comme "mon sucre d'orge" ou "mon chou à la crème" font plutôt référence à la gourmandise et l'appétit que l'on a pour son partenaire.

Donner un surnom n'est donc pas anodin et reflète l'attachement amoureux entre les partenaires. Il est d'ailleurs très souvent utilisé lors des moments d'intimité alors que le prénom resurgit lors des reproches.

Source : Sondage YouGov France pour Mon chéri, portant sur 175 000 personnes en France ayant accepté de répondre.