Vie affective : les prématurés auraient plus de difficultés à l’âge adulte

Une naissance prématurée pourrait avoir des conséquences pour la santé du bébé mais aussi sur sa vie amoureuse et affective. Une recherche publiée dans le Journal of the American Medical Association avance que les prématurés auraient plus de difficultés à être en couple à l’âge adulte.

Un échantillon de plus de 4 millions de personnes

Les enfants nés prématurément seraient plus susceptibles de souffrir de troubles autistiques, voire de présenter des signes de névrose. Ces bébés deviendraient souvent des adultes introvertis. Cela pourrait également avoir des conséquences sur leur parcours scolaire, leur carrière mais aussi sur leurs relations amoureuses et leur vie affective en général.

Dans cette nouvelle recherche, des scientifiques allemands et britanniques ont repris les données de 21 études réalisées auprès de personnes nées prématurément. Au total, l’échantillon rassemble plus de 4 millions d’adultes résidant dans 12 pays différents.

Plus de célibataires et moins d’enfants

D’après les conclusions des chercheurs, plus le bébé arrive prématurément, plus les conséquences sont importantes à l’âge adulte. Les personnes nées plus de trois semaines avant le terme auraient 28% de risques en plus d’être célibataire, en comparaison aux personnes nées à terme, et 22% de ne pas avoir d’enfant. Elles ont également presque deux fois moins de chances d’avoir eu des rapports sexuels au début de la vingtaine.

Les raisons de ces différences ne seraient pas liées aux conséquences physiques que la prématurité peut avoir. "Les conclusions selon lesquelles les adultes nés avant le terme ont moins de chances d’avoir un partenaire, des rapports sexuels et de devenir parents ne semble pas expliquer par un taux plus élevé d’invalidité", précise Marina Mendonça, auteure principale de l’étude.

Le fait de naître prématurément n’aurait pas de conséquences sur la qualité des relations, même si elle est difficile à mesurer. Les personnes nées avant le terme déclarent le même niveau de satisfaction quant à leurs relations amoureuses que les adultes nés à terme.