L’approche des vacances stresse 8 salariés sur 10

Vous êtes bientôt en vacances ? Le soleil, la mer, les repas sur la terrasse approchent… Voilà de quoi faire saliver. Enfin c’est ce que l’on imagine. Mais une enquête réalisée par Wrike, une plateforme de gestion du travail collaboratif, casse ce mythe. En réalité, pour la grande majorité des salariés français, l’approche des vacances est un moment difficile.

Presque huit employés sur dix, soit 78% d’entre eux, déclarent être stressés avant de partir en vacances. La moitié d’entre eux, soit 36%, se dit même "vraiment stressée". L'enquête a été réalisée en juin dernier auprès d'un échantillon de 150 personnes âgées entre 18 et 73 ans.

Des disparités entre les hommes et les femmes

Mais qu’est-ce qui peut bien être si stressant ? Tout simplement les dernières tâches à régler avant de quitter le travail, anticiper la rentrée. Et puis évidemment, la préparation de la fameuse valise. Toujours selon cette enquête, hommes et femmes ne sont pas égaux face à ce stress pré-congés. Ainsi, 41% des femmes se disent "vraiment stressées", contre 33% des hommes.

De plus, il y a un écart de génération. Les jeunes sont beaucoup moins stressés que leurs aînés. 23% des 18-38 ans se déclarent stressés, contre 48% chez les 39-54 ans et 45% chez les 55-73 ans. En plus des obligations professionnelles, il semblerait qu’avoir des obligations familiales, comme des enfants ou des petits enfants, soit un facteur d’angoisse supplémentaire.

Au retour des congés, ça ne va pas mieux

Si pendant les vacances le stress s’efface pour laisser place au bon temps -en tout cas on l’espère- le retour au travail n’est pas bien vécu non plus. Sept salariés sur dix se disent stressés lorsqu’ils reprennent le travail. 32% d’entre eux déclarent même être "très stressés".

Une fois n’est pas coutume, ce sont les femmes qui s’inquiètent le plus. 48% d’entre elles sont stressées, contre seulement 22% des hommes. Les 55-73 ans font une nouvelle fois partie des plus stressés. Ils sont 45% à l’être beaucoup, contre "seulement" 29% chez les 18-38 ans.