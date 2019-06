Homéopathie : la Haute Autorité de Santé se prononce en faveur du déremboursement

On s'y attendait : la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) s'est définitivement prononcée en faveur du dérembourement de l’homéopathie par la sécurité sociale, révèle Libération. Une évaluation du bénéfice médical des produits homéopathiques que ne partagent pourtant pas plus de 71,5% des Français, selon un sondage Pourquoi Docteur.

Mais la "commission de la transparence de la HAS a voté à la très grande majorité (une seule voix contre)", précise le quotidien. Elle doit désormais en informer officiellement vendredi les pouvoirs publics et les trois fabricants, à savoir le laboratoire français Boiron, leader mondial du marché, le suisse Weleda et l’allemand Lehning. Tous trois ont lancé une pétition en ligne pour soutenir le remboursement de l'homéopathie, notamment parce que la menace d'un déremboursement a, à elle seule, fait baisser les commandes de Boiron de 10%. La situation est telle, que ce dernier a demandé la suspension de son cours de Bourse ce jeudi.

La décision finale revient au gouvernement

La commission estime, après avoir analysé près de 300 études, examiné 29 contributions de syndicats, médecins homéopathes, associations d’usagers et entendu les fabricants, qu'"aucune étude n’a démontré la supériorité en termes d’efficacité (morbidité) de l’approche homéopathique par rapport à des traitements conventionnels ou au placebo".

Mais la décision finale de ne plus rembourser les produits homéopathiques revient au gouvernement. La ministre de la Santé Agnès Buzyn avait déjà déclaré qu'elle se rangerait à l'avis de la commission de la transparence de la HAS, mais interrogée sur France 2 ce jeudi matin, elle a indiqué qu'elle attendrait quelques jours avant de rendre un avis définitif. Selon elle, "l'urgence est de gérer la canicule".

"Efficace", "naturels", "peu couteux"

Plus de 71,5% des Français estiment que les traitements homéopathiques sont "efficaces", "naturels", "peu couteux", "sans danger" ni "effets secondaires". L'homéopathie est "moins toxique" que les "produits issus de la pétrochimie-chimie et beaucoup moins onéreux, c'est un non sens de s'y attaquer", a déclaré l'un des répondants à notre sondage.

L'homéopathie "coûte moins cher à la sécu que les spécialités des groupes pharmaceutiques", estime un autre. Mais combien coûte-t-elle précisément ? En 2016, 129 001 456 boîtes de granules, solutions liquides et autres produits homéopathiques ont été remboursés, soit un coût de 56 millions d’euros sur un total de 19 milliards de remboursements. L'homéopathie représente donc environ 0,29% des remboursements de médicaments effectués par la sécurité sociale chaque année.

"S'il n'y a plus d'homéopathie, on va tous se rabattre sur l'allopathie (médecine traditionnelle, NDLR) qui coûte bien plus cher et entraîne souvent des effets secondaires", nous explique un répondant. Et une autre de préciser : "je suis moi-même utilisatrice, je ne pourrais plus me le permettre si le médicament n'est plus remboursé". Pour la majorité de nos lecteurs, dérembourser l'homéopathie "serait une hérésie".