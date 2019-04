Homéopathie : une campagne pour le maintien de son remboursement

"Mon homeo, mon choix". C’est le nom du site de défense de l’homéopathie lancé, mercredi 3 avril, par les acteurs principaux du secteur. Tous veulent que ces produits continuent d’être remboursés, et lancent une large campagne de communication.

Une pétition en ligne

18 acteurs du secteur de l’homéopathie mobilisent les consommateurs pour défendre le remboursement de leurs produits. Parmi eux, il y a trois entreprises importantes du secteur : Boiron, Weleda et Lehning, le syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF) et la Fédération nationale des sociétés médicales homéopathiques de France (FNSMHF). Une pétition a été mise en ligne et un numéro gratuit (32 321) a été créé pour la signer par SMS.

Pour eux, la fin du remboursement pourrait coûter plus cher à la collectivité à cause d’un transfert vers des médicaments plus chers. Ils mettent aussi en avant le fait que l’opinion publique est largement favorable à ces traitements alternatifs.

Contre le déremboursement de l'#homéopathie ? Ça tombe bien, nous aussi ! Faisons entendre notre voix ???? et mobilisons-nous ???? https://t.co/t39BGEYHJ2#MonHomeoMonChoix pic.twitter.com/b1w43Wbm4l — Mon Homéo Mon Choix (@HomeoMonChoix) 3 avril 2019

L’avis de la HAS sera rendu en juin

Depuis plusieurs années, le débat sur l’efficacité des granules perdure. Pour ses détracteurs, ce ne sont que des pilules en sucre, efficaces grâce à l’effet placebo. Pire, certains craignent qu’elle pousse une partie des patients à se détourner de traitements classiques mais nécessaires, par exemple dans le cas d’une chimiothérapie, ou bien pour éviter un vaccin.

La Haute autorité de santé évalue en ce moment le bien-fondé de leur remboursement et doit rendre son avis en juin. En mars, les académies de médecine et de pharmacie ont réclamé l’arrêt du remboursement car elles jugent ces médicaments inefficaces. Les patients ne partagent pas cet avis : dans un sondage paru en février, 3 Français sur 4 disent croire aux bienfaits de cette médecine alternative.