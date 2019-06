Fibromyalgie : l'identifier grâce à des bactéries intestinales

Une corrélation existe entre la fibromyalgie et certaines bactéries intestinales, selon une nouvelle étude publiée dans la revue médicale Pain. 77 femmes atteintes de fibromyalgie ont été comparées à un groupe témoin, suite à quoi 20 types différents de bactéries ont été trouvés en quantités plus importantes ou plus faibles chez les personnes atteintes de la maladie.

Diagnostiquer la maladie dans 87% des cas

"C’est une première. Nous avons eu recours à diverses techniques, y compris l’intelligence artificielle [et le machine learning], pour confirmer que les changements observés dans l’organisme des patients n’étaient pas causés par des facteurs tels que le régime alimentaire, les médicaments, l’activité physique ou l’âge", explique le Dr Amir Minerbi.



Pour le moment, impossible de dire si ces bactéries intestinales sont la cause ou la conséquence de cette maladie. "En se basant sur nos recherches, les ordinateurs ont été capables de diagnostiquer la maladie dans 87% des cas. Avec cette première découverte et davantage de recherches, nous espérons améliorer cette précision", détaille Emmanuel Gonzalez, un chercheur ayant participé à l’étude. Son objectif final est de déterminer si les bactéries peuvent aider à accélérer le diagnostic et trouver un remède à la maladie.

Difficile à diagnostiquer

Médiatisée depuis 2017 par la célèbre chanteuse Lady Gaga, la fibromyalgie est une maladie complexe, caractérisée par l’existence de douleurs diffuses chroniques dans tout le corps. Elle s’accompagne également de diverses manifestations telles que des troubles du sommeil, de la fatigue et, dans près d’un tiers des cas, d’anxiété et de troubles de l’humeur.

Difficile à diagnostiquer, la fibromyalgie est une maladie chronique qui évolue sur de nombreuses années, pendant lesquelles la douleur reste présente, même si elle peut être améliorée par les traitements mis en place par le médecin. En général, la pathologie s’atténue naturellement à partir de la soixantaine. 2 à 4% de la population est touchée.