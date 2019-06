Travailler trop augmente le risque d’AVC

Selon une étude publiée dans la revue Stroke de l’American Heart Association, basée sur les données d’un groupe de patients français récoltées depuis 2012, le risque d’AVC pour les personnes qui font des longues journées de travail augmente de 29%. Pour celles qui gardent ce rythme pendant dix ans ou plus, il augmente même de 45%.

Travailler trop a été défini en amont de l’étude comme faire des journées de dix heures de travail ou plus, pendant au moins 50 jours par an.

Un lien encore plus fort pour les personnes de moins de 50 ans

"Le lien entre des longues journées de travail et l’AVC semble plus fort encore pour les personnes de moins de 50 ans, explique le Dr Alexis Descatha, directeur de l’étude et chercheur à l’Inserm. C’est un résultat inattendu. Des études supplémentaires sont nécessaires pour l’explorer."

"Je souhaite également souligner que de nombreux soignants travaillent bien plus que la définition donnée des longues journées de travail et qu’ils sont aussi sujets à un risque plus élevé d’AVC, continue Descatha. En tant que clinicien, je conseille donc à mes patients de travailler plus efficacement et je compte suivre mon propre conseil."

Des études précédentes avaient déjà établi l’effet de longues heures de travail sur des professions comme les entrepreneurs, les PDG, les cadres et les managers, qui s’étaient avéré moins significatif. Les chercheurs notaient que cela pouvait s’expliquer par le fait que ces professions ont une plus grande liberté dans leurs décisions, en comparaison avec d’autres professions.

D’autres études suggéraient également que les horaires irréguliers, le travail de nuit et le stress au travail pouvaient être responsables de mauvaises conditions de travail.