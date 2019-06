Leucémie : la vitesse de marche permet d'évaluer les chances de guérison

Chez les personnes âgées souffrant d’un cancer du sang (ou leucémie), leur vitesse de marche s’est révélée être un bon indicateur de leur capacité à résister aux traitements, selon une nouvelle recherche. "Plus une personne marche lentement, plus son risque d’avoir des problèmes est élevé", résume la directrice de l'étude, Jane A. Driver, codirectrice du Older Adult Hematologic Malignancy (OHM).

"Ce test peut être effectué en moins d'une minute"

Son équipe rapporte que pour chaque ralentissement de 0,1 mètre par seconde (m/s), le risque de mourir ou d’être hospitalisé en urgence augmente respectivement de 22% et 33%. L'association était la plus forte chez les patients atteints d'un lymphome non hodgkinien.



La mesure de la vitesse de marche permet non seulement d'identifier les personnes fragiles, dont les chances de guérison à long terme peuvent être moins bonnes, mais aussi celles qui sont en meilleure forme que prévu pour leur âge. "Ce test peut être effectué en moins d'une minute et ne prend pas plus de temps que la mesure de la tension artérielle", estiment les chercheurs.

La marche est une activité complexe

Leur essai portait sur 448 adultes âgés de 75 ans et plus, tous atteints d'un cancer hématologique. Leur vitesse de marche a été mesurée sur 4 mètres par un chronomètre. Tenue pour acquise, la marche est une activité complexe qui implique la coordination des systèmes musculosquelettiques, cardiovasculaires et nerveux.

Peu courantes, les leucémies surviennent aussi bien chez les enfants que chez les adultes, mais leur type est fortement dépendant de l’âge. Ainsi, les 2800 cas de leucémies aiguës myéloïdes (LAM) diagnostiqués en France en 2012 concernaient principalement les adultes, alors que les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) se développent surtout chez les enfants.

Avec près de 4500 personnes touchées chaque année, la leucémie lymphoïde chronique (LLC) est la plus fréquente des leucémies. La leucémie est une maladie caractérisée par l'augmentation considérable de globules blancs dans le sang.