Petite enfance : nouvelle classification des leucémies aiguës basée sur la génétique

Tels des cartographes, des chercheurs ont identifié plusieurs nouveaux sous-types de cancers infantiles, dans le but d’améliorer les diagnostics et les traitements existants. Pour ce faire, les scientifiques ont élaboré une analyse génomique de la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (B-ALL) chez presque 2 000 enfants et adultes. La B-ALL est le cancer le plus fréquent chez les enfants, et demeure leur principale cause de décès par cancer.

90% des cas de LLA-B peuvent maintenant être classés par sous-type

Les chercheurs ont identifié 23 sous-types de la B-ALL, dont huit nouveaux sous-types, présentant des caractéristiques génomiques et cliniques distincts. Plus de 90% des cas de LLA-B peuvent maintenant être classés par sous-type, comparativement à 70% il y a quelques années.



"Ces données décrivant la diversité des sous-types de la B-ALL nous permettront d'affiner nos capacités de pronostic pour les patients et, finalement, mèneront au développement de nouvelles thérapies ciblées qui traiteront plus efficacement la leucémie, avec moins d'effets secondaires", a déclaré Mark Litzow, co-auteur de l’étude et professeur en médecine au Mayo Clinic.

L’incidence des cancers de l'enfant a grimpé de 13%

La leucémie aiguë lymphoblastique est un cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang, qui se transforment en différents types de cellules ayant des fonctions distinctes. En se développant, les cellules souches du sang deviennent des cellules blastiques (blastes), qui sont des cellules sanguines immatures. Dans le cas de la leucémie, il y a une surproduction de cellules blastiques. Ces cellules blastiques se développent anormalement et prennent la place des cellules sanguines normales, les empêchant ainsi d’accomplir leurs tâches.



L’incidence des cancers de l'enfant a grimpé de 13% dans les années 2000 par rapport aux années 1980, selon une étude de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) coordonnée par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC). La leucémie représente presque le tiers des cas, suivie des tumeurs du système nerveux central (20%) et des lymphomes (12%). Pour les patients de moins de 5 ans, un tiers des cas sont des tumeurs embryonnaires.