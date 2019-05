Silice cristalline, les bienfaits des mots croisés et les problèmes d'érection des Français

Silice cristalline : 365 000 travailleurs exposés à ce minéral cancérogène

Naturellement présent dans l’ensemble de la croûte terrestre, la silice de cristalline est un minéral que l’on retrouve dans bon nombre de matériaux de construction tels que le sable, le granit ou la roche. En France, des milliers de travailleurs du secteur du BTP sont en contact régulier avec ce minéral, utilisé dans de multiples applications comme la verrerie, la construction, la fonderie ou les peintures. Mais cela se fait très probablement au détriment de leur santé. Dans une nouvelle étude dévoilée ce mercredi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) donne l’alerte et met en garde les 365 000 personnes exposées en France par inhalation à la silice cristalline. Pour lire la suite, cliquez ici.

Les mots croisés et le sudoku aideraient le cerveau à rester vif

Les amateurs de mots croisés et de sudoku peuvent se réjouir ! Les bienfaits de ces jeux sur notre santé viennent en effet d'être reconnus. Ces énigmes rendraient "notre cerveau plus vif", selon une récente étude menée par des chercheurs de l’Université d’Exeter et du King’s College de Londres. 20 000 personnes âgées de plus de 50 ans se sont engagées à faire du sudoku et des mots croisés de façon régulière, puis à signaler leur fréquence aux scientifiques. Les participants ont également fait des tests de raisonnement et de mémoire. Après analyse des résultats, il est apparu aux chercheurs que plus les participants s’engageaient régulièrement dans ces énigmes, mieux ils accomplissaient des tâches évaluant l’attention, le raisonnement et la mémoire. Mais là où les résultats sont les plus clairs, c'est dans les domaines de la vitesse et de la précision : ils sont "encore plus spectaculaires au niveau de la capacité à résoudre des problèmes", précise le Dre Anne Corbett, qui a dirigé les recherches. On vous en dit plus dans notre article.

De plus en plus de problèmes d'érection chez les Français

Six hommes sur dix (61%) ont déjà rencontré au moins une fois un problème d’érection au cours de leur vie, selon une nouvelle enquête nationale de l’IFOP, en partenariat avec la nouvelle plateforme de soins Charles.co. Une proportion en hausse continue au cours des quinze dernières années, si l’on se fie au niveau de prévalence beaucoup plus faible mesuré auprès des Français en 2005 (44%). Plus d’un homme sur trois (38%) admet aussi avoir connu au moins une forme de troubles du désir ou de l’érection au cours des 12 derniers mois. Le problème le plus fréquemment signalé est le manque de fermeté du pénis durant un rapport (20%). Plus d'informations dans notre article.