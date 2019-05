Japon : qu’est-ce que le trouble de l’adaptation dont souffre la nouvelle impératrice ?

Naruhito, prince héritier du Japon, a été intronisé, mercredi 1er mai, empereur du Japon. ll n’accède pas au trône seul : son épouse, Masako Owada, est également devenue impératrice. Mais elle vit mal ce nouveau statut qui lui est imposé, et ce depuis plusieurs années. L’ancienne diplomate est atteinte d’un trouble de l’adaptation.

D’après un document du CHU de Rouen, la notion de trouble d’adaptation serait apparue dans les années 1980 dans le Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, un ouvrage de référence américain. Il y est défini comme un syndrome de réponse au stress, qu’il soit d’origine traumatique ou lié à un changement de vie. Selon MG Psy, site d’aide aux médecins généralistes pour la reconnaissance des troubles psychologiques, le trouble d’adaptation est souvent lié à des changements dans la vie du patient qui sont existentiels. Dans certains cas, cela peut révéler une fragilité dans la construction de la personnalité.

L’impératrice Masako Owada a probablement vécu son intégration à la famille impériale comme un changement existentiel. Cette fille d’un diplomate a suivi de brillantes études à l’étranger avant de devenir en 1986 diplomate, en charge des négociations à l’OCDE. Invitée en octobre 1986 à une réception organisée par la famille royale, le prince héritier tombe sous son charme. Il la demande en mariage deux ans plus tard.

Masako abandonne sa carrière, et très vite, doit répondre aux pressions de la famille impériale : concevoir un héritier. Elle tombe enceinte six ans après le mariage, mais fait une fausse couche. Une procédure de procréation médicalement assistée l’aide à tomber enceinte : elle accouche d’Aiko, une fille, en 2001. Or, au Japon, l’héritier doit être un homme, ce qui accentue les tensions familiales. Trois ans après, les médecins diagnostiquent un trouble de l’adaptation chez la nouvelle impératrice, lié au stress engendré par sa condition.

Les symptômes de ce trouble sont très variés. Ils peuvent être physiques : insomnie, maux de tête, douleurs, palpitations... Mais aussi psychologiques, avec des états de détresse, d’inquiétude persistante, voire des troubles du comportement. Normalement, le trouble d’adaptation ne dure pas plus de six mois, mais Masako Owada en souffrirait de manière chronique.

