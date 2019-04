Au Japon, un adulte sur 10 est encore vierge à 30 ans

Ces dernières années, plusieurs médias ont relayé des informations sur la virginité "tardive" des Japonais. Ainsi, en 2016, l’Institut national japonais de la population et de la sécurité sociale révélait que 42% des hommes et 44% des femmes entre 18 et 35 ans n’avaient jamais eu de rapport sexuel. Un enjeu sociétal car le taux de fécondité décroît.

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont mené une vaste analyse des différentes enquêtes nationales sur la fécondité et la sexualité afin de mieux comprendre ce phénomène. "Les précédents reportages sur les taux de virginité chez les jeunes adultes japonais étaient un peu sensationnalistes, n’incluaient que des célibataires et ne faisaient pas la distinction entre les différents groupes d’âges", déclare le Dr Peter Ueda, expert en épidémiologie et en santé publique et auteur de l’étude.

Augmentation du taux de virginité en 30 ans

Par virginité, les chercheurs entendent l’absence de rapport sexuel hétérosexuel par pénétration. Ainsi, en 1992, 21,7% des femmes âgées entre 18 et 39 ans étaient vierges. En 2015, elles étaient 24,6%. Chez les hommes, le taux de virginité est passé de 20% à 25,8%. Si l’on décompose les tranches d’âges en groupes plus petits, nous observons que le taux de virginité a considérablement augmenté chez les personnes ayant dépassé les trente ans.

En effet, chez les 30-34 ans en 1987, 6,2% des femmes déclaraient être encore vierges, contre 8,8% des hommes. En 2015, 11,9% des femmes étaient encore vierges, contre 12,7% des hommes. Idem pour les 35-39 ans. En 1992, 4% des femmes et 5,5% des hommes déclaraient ne jamais avoir eu de rapport sexuel. En 2015, le taux de virginité est passé de 8,9% pour les femmes et 9,5% pour les hommes.

La classe sociale influence la sexualité

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont analysé des données recueillies par l’Enquête nationale sur la fécondité au Japon, menée tous les cinq ans par l’Institut national japonais de la population et de la sécurité sociale. Ils ont travaillé sur sept enquêtes réalisées entre 1987 et 2015. Chaque participant était chaque fois âgé entre 18 et 39 ans.

Les chercheurs ont constaté que les hommes qui vivaient dans une ville avec plus d’un million d’habitants et avaient un emploi à temps plein étaient plus susceptibles d’avoir déjà eu un rapport sexuel. À l’inverse, les hommes avec des revenus faibles avaient 10 à 20 fois plus de risques d’être vierges. La tendance n’est pas la même, semble-t-il, concernant les femmes. Elles étaient en effet plus susceptibles d’avoir eu des rapports sexuels lorsque leurs revenus étaient plus bas. Mais cela s’expliquerait car les femmes mariées peuvent être des femmes au foyer, et donc avoir des rapports sexuels sans avoir de salaire.

Le Japon, champion de l’inactivité sexuelle ?

Plus globalement, les adultes japonais ont leur premier rapport sexuel plus tard que dans les autres pays. Des études menées aux Etats-Unis et en Australie ont montré que 1 à 5% des adultes de 30 ans étaient vierges. "L’inactivité sexuelle ou le manque d’expérience, volontaires ou non, ne devraient pas être exotisés, ridiculisés ou nécessairement considérés comme une préoccupation pour tout le monde. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les causes de l’inactivité sexuelle et sur la manière dont les relations évoluent avec les rencontres sur internet, les attentes changeantes concernant les relations amoureuses et sexuelles, les changements de valeurs, de modes de vie, et l’évolution du monde du travail", précise Peter Ueda.