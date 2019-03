Un couple peut-il survivre sans sexe ?

Chaque relation amoureuse est unique, non seulement par sa sexualité, mais aussi par ce qui lie le couple. Le sexe est souvent vécu comme une pierre angulaire qui permet de renforcer la relation amoureuse. Pourtant, 10% des couples vivraient une relation asexuelle.

Comment se construit un couple sans sexe ?

La sexualité n'est jamais linéaire dans un couple. En fonction des hauts et des bas, mais aussi des événements de vie, il se peut que le sexe ne soit pas la priorité sans pour autant qu'il n'altère la qualité de la relation.

Dans d'autres cas, c'est tout simplement que les deux partenaires se contentent très bien d'une vie sexuelle peu active. Les marques d'affection doivent alors être importantes pour ne pas créer de frustration.

On trouve aussi des cas d'abstinence pour des raisons religieuses ou philosophiques. Ces relations platoniques, parfois sans contact charnel, ne signifient pas pour autant que l'amour et le plaisir d'être ensemble s'effacent. Bien au contraire, la spiritualité et la bienveillance l'un envers l'autre deviennent alors le ciment du couple.

Sans sexe mais surtout sans malentendu !

Pour vivre une relation platonique sans frustration ni besoin d'aller voir ailleurs, il est important de bien s'entendre sur cette absence de sexualité. Le dialogue est donc ici au cœur de la relation pour éviter toute frustration.

Un couple qui vit sans sexualité peut tout à fait se construire autour d'autres centres d'intérêt communs comme des activités spirituelles, artistiques, sportives, gastronomiques, mais aussi relationnelles, familiales et professionnelles.

Les petites attentions comme les mots doux, les sourires, les caresses, les fous rires ou les "je t'aime" permettent d'entretenir la relation et de ressentir un plaisir parfois tout aussi fort que le sexe.

Vivre une histoire d'amour sans sexe est donc possible, mais à condition que chacun puisse y trouver son épanouissement personnel.

Aller plus loin : David Fontaine "Avec ou sans sexe", Arte Edition.