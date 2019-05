Diabète : l'application FreeStyle en panne pendant trois jours

La technologie permet souvent d’améliorer considérablement le quotidien des personnes malades... Sauf quand elle tombe en panne ! Des personnes diabétiques en ont fait récemment l’expérience. L’application Freestyle Libre, qui permet de suivre sa glycémie sur son smartphone, est tombée en panne pendant trois jours après une opération de maintenance.

Les personnes diabétiques doivent régulièrement vérifier leur taux de sucre dans le sang. Les patients utilisent pour ça des lecteurs de glycémie : il suffit de prélever une goutte de sang sur debout du doigt, l’appareil analyse ensuite les résultats. Depuis quelques années, des outils technologiques permettent aux personnes atteintes de diabète de simplifier leur suivi glycémique. Le système Freestyle Libre, développé et commercialisé par le groupe américain Abbott, repose sur l’utilisation d’un capteur de glycémie, placé à l’arrière du bras. Pour analyser le taux de glycémie, il faut scanner le capteur grâce à un smartphone ou un lecteur. Le système est remboursé par l’Assurance maladie depuis un an.

Le weekend dernier, des utilisateurs du système ont eu la mauvaise surprise de voir un message d’erreur sur leur écran lorsqu’ils ont voulu vérifier leur taux de sucre dans le sang. L’entreprise Abbott avait prévenu sur Twitter qu’une maintenance des serveurs aurait lieu les 26 et 27 avril, mais que le système resterait fonctionnel. Normalement, un appareil permet de transmettre les données du capteur, au lieu du smartphone, cela n’a pas fonctionné pour de nombreux patients, car une fois paramétré avec un téléphone, le capteur ne peut pas être utilisé avec le lecteur classique.

Le laboratoire a répondu à ses utilisateurs par des tweets dimanche 28 avril au soir, en anglais seulement. "C’est notre plus grande priorité de résoudre ce problème pour que les utilisateurs puissent continuer à utiliser l’application, répondent les services de communication de l’entreprise à un utilisateur. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée".

Hi Alex we are aware that as a consequence of this maintenance some users are experiencing issues with the FreeStyle LibreLink app. Please know it’s our highest priority to resolve the issue so users can continue to use the app. We are sorry for any inconvenience this has caused.