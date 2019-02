Effic'Asthme : une application pour mieux gérer les crises d'asthme des enfants

Lorsqu’une crise survient à la maison, 80% des parents d'enfants souffrant d’asthme ont du mal à la prendre en charge. Pour les aider, des médecins-chercheurs de l'hôpital Necker et du laboratoire Illumens de l'Université Paris-Descartes de simulation en santé ont conçu une application gratuite : Effic'Asthme [disponible sur Apple Store et Google Play, NDLR].

Entraîner les parents

L’idée est d’entraîner les parents à différentes situations concrètes. Il faut pour ce faire, d’abord créer le profil de l’enfant asthmatique, en indiquant son poids, sa taille et les médicaments qu’il prend. L’application propose alors plusieurs éventualités.



Mettons que l’enfant siffle, tousse et respire trop vite : "c'est à partir de cette observation que le parent va devoir aller chercher dans le menu de l'application le traitement de l'urgence", indique le pneumo-pédiatre David Drummond sur Europe 1. "Ensuite, il va devoir respecter toutes les étapes d'administration : c'est-à-dire retirer le capuchon du spray, le secouer, l’adapter à la respiration de l'enfant et administrer les bouffées une par une en le laissant respirer au moins cinq fois entre chaque bouffée", détaille-t-il.

Réduire d'environ 40% le recours à un médecin ou aux urgences

Cette formation permettrait selon ses créateurs de réduire d'environ 40% le recours à un médecin ou aux urgences, en particulier chez les tout-petits. "Effic'Asthme a pour objectif d'entraîner les parents qui ont des enfants avec asthme âgés de 6 mois à 5 ans à gérer une crise d'asthme de leur enfant survenant à domicile. A l'aide de mises en situation virtuelles, les parents apprennent ou vérifient qu'ils savent prendre en charge une crise d'asthme de leur enfant selon le plan d'action qui leur a été remis par leur médecin", peut-on lire sur la notice d’utilisation.



L’asthme est une maladie chronique provoquée par une inflammation des bronches qui se traduit par leur hypersensibilité à différentes stimulations : froid, virus, tabac, pollution… L’inflammation bronchique entraîne une "hyperréactivité" de la paroi musculaire avec un gonflement de la paroi interne de la bronche, une hypersécrétion de mucus (normalement produit en petites quantités) et la contraction des muscles de la paroi bronchique. Au final, tous ces phénomènes aboutissent au rétrécissement de la lumière de la bronche, voire à son obstruction, et à une gène pour respirer.

Les premières crises

L’hyperréactivité bronchique se manifeste par des symptômes variables, le plus souvent par une respiration sifflante, une gêne respiratoire, un essoufflement ou bien par une toux. En France, environ 4 millions de personnes souffrent d'asthme : on compte près de 60 000 hospitalisations (près de 40 000 chez les enfants) et environ 1 000 décès chaque année. Les premières crises surviennent généralement au cours de la première année de vie dans 10 à 50% des cas, avant la cinquième année dans 65 à 95% des cas, ou après 10 ans, mais cela reste rare.