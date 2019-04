Autisme Info Service, pollution dans le métro et une femme de 61 ans accouche : les trois infos du jour

Autisme Info Service : une nouvelle plateforme pour informer et guider les familles

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, une nouvelle plateforme d’appels téléphoniques, web et chat est ouverte : Autisme Info Service. "Ce projet, nous l’avons lancé parce que nous avons eu l’occasion de constater à quel point un tel dispositif manquait aux familles. Nous-mêmes, en cherchant de l’information, nous en avons manqué", expliquent au Huffington Post Florent Chapel et Samuel Le Bihan, co-présidents d’Autisme Info Service et chacun père d’un enfant autiste. Lire la suite ici.

La CFDT veut abaisser les seuils de pollution dans le métro

"Le seuil d'exposition auquel sont soumis notamment les travailleurs souterrains, est très très fort, est inacceptable, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les voyageurs", a expliqué à RFI le secrétaire général de la CFDT.

"Les seuils ça sert à mesurer, s'ils sont trop hauts, on dit vous êtes exposés mais ça n'est pas très grave, en fait l'impact sur la santé il est énorme. Il faut baisser les seuils et trouver les politiques qui permettent que la pollution de l'air dans le métro soit beaucoup moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui", poursuit Laurent Berger. Plus d'infos ici.

GPA : une femme de 61 ans accouche de sa petite-fille

Une femme de 61 ans a été la mère porteuse de son fils et de son gendre. Cecile Eledge a accouché de Uma Louise, lundi 25 mars, aux Etats-Unis, fille de son fils, Matthew Eledge, et d’Elliot Dougherty, le conjoint de ce dernier. Notre article ici.