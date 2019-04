Autisme Info Service : une nouvelle plateforme pour informer et guider les familles

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, une nouvelle plateforme d’appels téléphoniques, web et chat est ouverte : Autisme Info Service. "Ce projet, nous l’avons lancé parce que nous avons eu l’occasion de constater à quel point un tel dispositif manquait aux familles. Nous-mêmes, en cherchant de l’information, nous en avons manqué", expliquent au Huffington Post Florent Chapel et Samuel Le Bihan, co-présidents d’Autisme Info Service et chacun père d’un enfant autiste.

Lutter contre l’isolement des familles

700 000 personnes sont concernées par l’autisme en France. Il s’agit d’une plateforme d’écoute pour lutter contre l’isolement des familles, de production d’informations fiables sur la maladie et de services. "Les répondants peuvent diriger les appelants vers les bons services grâce à l’annuaire des ressources, ou les conseiller sur leurs droits, en fonction de leurs besoins spécifiques. Ils s’appuient, sur un réseau d’experts pour fournir des réponses aux questions les plus sensibles, notamment sur les plans juridique, médical et administratif", expliquent encore les deux présidents.



Difficiles à diagnostiquer, les "Troubles du Spectre Autistique" (ou "TSA") sont caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales, des problèmes de communication (langage et communication non verbale), ainsi que par des troubles du comportement correspondant à un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif. Le handicap associé est variable, allant de léger à sévère. Il est presque toujours associé à des difficultés d’apprentissage.

La fréquence de l’autisme augmente de façon continue dans le monde entier

Ces dernières années, la fréquence de l’autisme augmente de façon continue dans le monde entier. Depuis les années 2000, elle est passée de 5 enfants pour 10 000 à un enfant sur 100, au point que certains spécialistes parlent d’une "épidémie". En France, l’autisme est diagnostiqué en moyenne entre 3 et 5 ans, soit trop tardivement, selon la Haute Autorité de Santé.



En pratique :



Un numéro gratuit : 0 800 71 40 40.



Ouverture du centre d’appels du lundi au vendredi, de 9h à 13h, ainsi que tous les mardis, de 18h à 20h pour faciliter l’accès aux personnes actives.



Un site web : www.autismeinfoservice.fr.